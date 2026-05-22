El duro momento de la Blancanieves mendocina que dedica su vida a ayudar: "Necesitamos donaciones para seguir"

La caída de las donaciones, la falta de trabajo y la crisis económica golpearon de lleno a esta familia que vive prácticamente al día. “La gente ya no tiene plata como antes. Nosotros vendíamos pizzetas, panificados, tortitas, pero todo bajó muchísimo. Se hizo un círculo muy triste”, resume.

Vestida de Blancanieves, siempre ayudó a los que menos tienen

El panorama se vuelve todavía más duro si se tiene en cuenta que Claudia sostiene sola a sus hijos mellizos, ambos con discapacidad y problemas de salud. Lo poco fijo que entra a la casa son las pensiones de ellos, pero ya no alcanza. A eso se suman las medicaciones, que cada vez cuestan más conseguir.

claudia carrasco blancanieves mendocina "Todo lo que recibíamos ya no está. La gente no tiene dinero y tampoco se venden nuestras pizzetas como antes", lamentó Claudia.

“Estamos padeciendo muchísimo”, admite. Y, aun así, sigue pensando en los demás.

Por eso, pese a las dificultades, continúan organizando campañas solidarias para recolectar ropa de abrigo, mantas, acolchados, medias, zapatillas y alimentos no perecederos. El frío ya empezó a sentirse en Mendoza y Claudia asegura que cada vez son más las familias que golpean su puerta buscando ayuda.

También intentan terminar un pequeño espacio comunitario que empezaron a construir para las meriendas y encuentros solidarios con chicos del barrio, aunque por ahora no logran cerrarlo físicamente. “Seguimos haciendo campañas para ver si podemos terminarlo”, cuenta.

claudia carrasco principal A Claudia nada le sobra, pero continúa organizando campañas solidarias para recolectar ropa de abrigo, mantas, acolchados, medias y zapatillas

La situación es tan delicada que incluso debieron suspender el locro solidario que tenían pensado realizar este 25 de mayo. No hubo suficientes donaciones para concretarlo y decidieron pasarlo al 20 de junio, con la esperanza de reunir aunque sea lo mínimo indispensable.

“Lo vamos a hacer como podamos, aunque sea con poquito. La idea es poder darle un plato caliente a la gente que la está pasando mal”, explica.

La historia de esta mujer mendocina siempre estuvo atravesada por la lucha. Madre soltera, trabajó durante años en geriátricos, hizo rifas, vendió comida casera, artesanías y hasta planchó ropa para sostener a su familia. José y Claudio nacieron prematuros y con hipoacusia severa. Durante gran parte de sus vidas se comunicaron mediante lenguaje de señas y recién muchos años después pudieron acceder a audífonos.

Sin embargo, lejos de encerrarse en sus propios problemas, Claudia decidió transformar el dolor en ayuda comunitaria. Así nació Corazones en Solidaridad, primero como un pequeño comedor barrial y luego como una red solidaria que empezó a crecer gracias al compromiso de vecinos y comerciantes.

“Mi casa siempre fue un lugar donde había algo para compartir”, suele decir.

Llevando ayuda y donaciones a lugares aún más carenciados

Con el tiempo llegaron las meriendas, las viandas, las campañas de abrigo y las recorridas solidarias disfrazados de personajes infantiles para sacarles una sonrisa a los chicos. Sus hijos crecieron viendo a su mamá ayudar aun cuando ellos mismos atravesaban enormes necesidades. Por eso hoy duele tanto verla pedir ayuda para sostener algo que nació justamente para ayudar a otros.

claudia carrasco blancanieves Durante la pandemia (foto) también llevó ayuda y alegría. Intenta cerrar un espacio en su casa para un merendero, pero le faltan recursos.

Como si fuera poco, hace apenas unos días atravesaron otro momento angustiante. Cuando regresaron a su casa encontraron la reja de la casa forzada y la puerta exterior abierta. “Gracias a Dios no pasó nada peor, pero da miedo”, cuenta Claudia, que todavía no entiende qué podían buscar dentro de una casa donde apenas alcanzan para vivir.

Aun así, no pierde la fe. Sigue agradeciendo cada mensaje, cada bolsa de ropa, cada frazada y cada vecino que se acerca a colaborar. “Gracias por darnos esperanza y contención”, repite emocionada.

Cómo colaborar con la asociación que brinda ayuda este invierno

Porque detrás del disfraz de Blancanieves hay una mujer que nunca dejó de pelear. Una madre que convirtió las carencias en empatía y que, incluso en el peor momento económico de su vida, sigue soñando con un lugar donde nadie se sienta solo.

Quienes deseen colaborar con Claudia Carrasco y Corazones en Solidaridad pueden comunicarse al 261-3014855 o enviar ayuda económica al alias claudiacarrasco66 (Banco Nación).