No tires los restos del jabón cuando se gaste y arma este jabón líquido espectacular

Si bien se desgasta en parte porque están más en contacto con el agua y los va desgastando, también se deben a otros factores, tal como la mala calidad, la humedad, alto contenido en glicerina, etc. Así que si te suele pasar de que terminas tirando los restos del jabón en barra, nada que este truco no solucione.

Cómo hacer jabón líquido con los restos de jabon en barra

Hacer tu propio jabón líquido usando las sobras de otro jabón es muy sencillo y es una buena manera de evitar desperdiciar un jabón y gastar de más en otro. Si quieres probar algo más estético para tu baño, podés hacer jabón líquido real usando algunos elementos fáciles de conseguir y de manipular. Para ello necesitarás:

Junta 250grs de restos de jabón en barra

Con un rallador de queso, licuadora o procesadora ralla el jabón en pequeños "copos"

en pequeños "copos" Calentá 4 litros de agua destilada

Uní el agua con el jabón y revolvé hasta que ambos se disuelvan

y revolvé hasta que ambos se disuelvan Agregá 2 cucharadas de glicerina en caso de que los restos que usaste no tengan

Deja que el agua del jabón se asiente fuera del fuego por 12 a 24 horas

jabon liquido (1) Gracias a este truco de reciclaje, en simples pasos y pocos ingredientes podrás tener tu propio jabón casero. Fuente Canva