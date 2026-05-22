No tires los restos del jabón cuando se gaste y arma este jabón líquido espectacular

En casa cada persona tiene sus costumbres, pero una de las más comunes es tener un jabón para cada parte de la casa o del baño en este caso, es decir, uno para lavamanos y otro para la ducha, etc. Sin embargo, el jabón en barra siempre es el que más rápido se gasta, pero lo bueno es que se puede reutilizar creando uno nuevo: jabón líquido.
El jabón es indispensable para la higiene personal, existe en barra y el líquido. Aunque ambos se gastan, el de barra va quedando pequeñito y se deja de lado. Son los que más se desperdician, por eso, gracias a este truco podrás transformarlo sin que se gaste de más ni se tire.
Si bien se desgasta en parte porque están más en contacto con el agua y los va desgastando, también se deben a otros factores, tal como la mala calidad, la humedad, alto contenido en glicerina, etc. Así que si te suele pasar de que terminas tirando los restos del jabón en barra, nada que este truco no solucione.
Cómo hacer jabón líquido con los restos de jabon en barra
Hacer tu propio jabón líquido usando las sobras de otro jabón es muy sencillo y es una buena manera de evitar desperdiciar un jabón y gastar de más en otro. Si quieres probar algo más estético para tu baño, podés hacer jabón líquido real usando algunos elementos fáciles de conseguir y de manipular. Para ello necesitarás:
- Junta 250grs de restos de jabón en barra
- Con un rallador de queso, licuadora o procesadora ralla el jabón en pequeños "copos"
- Calentá 4 litros de agua destilada
- Uní el agua con el jabón y revolvé hasta que ambos se disuelvan
- Agregá 2 cucharadas de glicerina en caso de que los restos que usaste no tengan
- Deja que el agua del jabón se asiente fuera del fuego por 12 a 24 horas
- Es probable que el jabón se espese durante esas 12 a 24 horas. Simplemente revolverlo con un batidor, una licuadora de mano, o una batidora eléctrica
- Incorpora los aceites esenciales o extractos que desees
- Con un embudo poné el jabón en el dispensador que quieras o tengas
- Y ¡listo! de esta forma y en simples pasos obtendrás un jabón líquido de nivel fácil para realizar.