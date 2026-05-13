Inicio Sociedad Jabón
¿Lo sabías?

Qué quiere decir la hendidura que tiene el jabón en barra: para qué sirve y cuál es su función

El hueco que aparece en los jabones en barra tiene un significado y una función que pocos conocen. Te contamos qué significa y qué uso tiene

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Todos lo ven, pero nadie sabe qué significa: para qué sirve el huevo que de los jabones en barra. Fuente Canva

Todos lo ven, pero nadie sabe qué significa: para qué sirve el huevo que de los jabones en barra. Fuente Canva

Lavarse las manos o bañarse es un ritual diario que utiliza un objeto de uso común: el jabón en barra. Sin embargo, pese a que siempre lo usamos y lo vemos, algunos tienen un diseño particular que no se conoce qué significa o para qué sirve.

Se trata del hueco presente en el jabón. Aunque la mayoría lo nota como un simple diseño estético, la realidad es otra. Bien, algunos jabones particularmente los de barra tienen una especie de hueco o hendidura en el centro que lejos de ser un capricho de diseño, es una parte fundamentalmente útil.

lavarse las manos con jabon en barra
Hay un dise&ntilde;o en cada jab&oacute;n que en realidad tiene un uso muy pr&aacute;ctico. Fuente Canva.

Hay un diseño en cada jabón que en realidad tiene un uso muy práctico. Fuente Canva.

Qué significa y para qué sirve la hendidura que tienen los jabones en barra

Este diseño es muy particular de determinados jabones y la verdad es que es una maravilla porque permite poner en práctica un truco que el reciclaje agradece y tu bolsillo también. Básicamente, este hueco refiere a la posibilidad de aprovechar otro jabón que haya estado en uso, quede poco y se pueda unir al nuevo jabón para justamente aprovecharlo a los dos.

Parece insignificante ese uso, pero en realidad es algo que pasa en muchas casas. Siempre van quedando restos de jabón que si no se aprovechan de alguna forma, se terminan tirando. En este sentido, se pone en juego un truco muy práctico para el hogar.

hendidura en jabon en barra
Esta hendidura permite aprovechar completamente el jab&oacute;n y reducir desperdicios dom&eacute;sticos. Fuente: TN.

Esta hendidura permite aprovechar completamente el jabón y reducir desperdicios domésticos. Fuente: TN.

A medida que se van terminando los jabones, sean de mano o de ducha, se empiezan a achicar y se resbalan o se rompen siendo incómodos al usarlos y algunas personas hasta optan por tirarlos porque dejan de ser prácticos en la única función que tienen.

Por eso, se empezó a poner de moda esta forma de reutilizar y aprovechar todo el jabón. Básicamente, hay que utilizar ese hueco como uno encastre natural para juntar al nuevo jabón, uno del que queden solo restos. El proceso es simple: humedece los jabones y presiónalo al nuevo, eso hará que se unan y funcionen como un solo jabón.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar