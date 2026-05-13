Qué quiere decir la hendidura que tiene el jabón en barra: para qué sirve y cuál es su función

Qué significa y para qué sirve la hendidura que tienen los jabones en barra

Este diseño es muy particular de determinados jabones y la verdad es que es una maravilla porque permite poner en práctica un truco que el reciclaje agradece y tu bolsillo también. Básicamente, este hueco refiere a la posibilidad de aprovechar otro jabón que haya estado en uso, quede poco y se pueda unir al nuevo jabón para justamente aprovecharlo a los dos.

Parece insignificante ese uso, pero en realidad es algo que pasa en muchas casas. Siempre van quedando restos de jabón que si no se aprovechan de alguna forma, se terminan tirando. En este sentido, se pone en juego un truco muy práctico para el hogar.

hendidura en jabon en barra Esta hendidura permite aprovechar completamente el jabón y reducir desperdicios domésticos. Fuente: TN.

A medida que se van terminando los jabones, sean de mano o de ducha, se empiezan a achicar y se resbalan o se rompen siendo incómodos al usarlos y algunas personas hasta optan por tirarlos porque dejan de ser prácticos en la única función que tienen.

Por eso, se empezó a poner de moda esta forma de reutilizar y aprovechar todo el jabón. Básicamente, hay que utilizar ese hueco como uno encastre natural para juntar al nuevo jabón, uno del que queden solo restos. El proceso es simple: humedece los jabones y presiónalo al nuevo, eso hará que se unan y funcionen como un solo jabón.