Cuántos minutos debe durar el entrenamiento de una persona que quiere bajar de peso y ganar masa muscular

Mientras que el ejercicio aeróbico quema calorías principalmente durante la actividad, el aumento de la masa muscular permite que el cuerpo consuma más energía incluso en estado de reposo.

entrenamiento ejercicio mujer Conocé cuánto debe durar el entrenamiento. Foto: Pexels

En cuanto a la duración y frecuencia, una persona promedio debe entrenar entre tres y cuatro días a la semana es suficiente para ver cambios significativos. Las sesiones deben tener una duración de entre 50 minutos y una hora de trabajo efectivo.

No obstante, si por motivos de agenda solo se dispone de dos días para entrenar, es necesario redoblar el esfuerzo y extender las sesiones de entrenamiento hasta los 90 minutos. Esto garantiza que todos los grupos musculares reciban el estímulo necesario para su desarrollo y que ninguna zona del cuerpo quede descuidada durante la semana.

Para maximizar estos minutos, es fundamental centrar la rutina en ejercicios de fuerza básicos y multiarticulares, que involucran varios grupos musculares a la vez. Los pilares del entrenamiento deben incluir estos movimientos:

Sentadillas: fundamentales para el desarrollo de piernas y glúteos.

Peso muerto: ideal para fortalecer toda la cadena posterior (espalda baja e isquiotibiales).

Press de banca o flexiones: para trabajar el pecho, hombros y tríceps.

Remo con barra: esenciales para una espalda fuerte y una buena postura.

Press militar: para el desarrollo de la fuerza en los hombros.

ejercicio entrenamiento (2) Esta es la cantidad de minutos que tenés que entrenar. Foto: Pexels

Al integrar estos ejercicios a la rutina de entrenamiento, se logra una eficiencia máxima. En pocas semanas notarás cómo cambió tu cuerpo gracias al incremento de masa muscular y a la pérdida de grasa corporal.