España busca más de 20.000 camioneros con urgencia: da trabajo y canjearán licencias de conducir a extranjeros para la oferta

Frente a este escenario, el gobierno y las autoridades de transporte, junto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, han empezado a activar medidas de emergencia para cubrir los puestos de trabajo. Una de las más relevantes es la flexibilización para el canje de licencias de conducir extranjeras, especialmente provenientes de países con acuerdos bilaterales. La idea es acelerar la incorporación de conductores ya formados, reduciendo trabas administrativas y tiempos de homologación.

El canje de carnets de terceros países está permitido por la normativa de la Unión Europea. Esto significa que, una vez homologados en España, esos permisos sirven para conducir en cualquier país de la UE. En España, los canjes de licencias profesionales (camión y autobús) aumentaron un 12 % en 2025: pasaron de 13.903 en 2024 a 15.589, según datos de la DGT. Perú es la nación con más canjes, seguido por Marruecos y Colombia, que también han ido ganando presencia en este proceso. Solo Perú concentró más de una cuarta parte del total en 2025.

Camiones (1)

¿Qué países de América Latina se inclyen en la lista?

España tiene acuerdos de canje de permisos de conducir con 33 países extracomunitarios, lo que significa que sus carnets pueden cambiarse por uno español sin hacer todo el examen desde cero.

Los países de América Latina que se incluyen en la lista son:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

República Dominicana

En mayo de 2025 la DGT implantó un nuevo procedimiento de canje digital de permisos de conducción de terceros países con los que España tiene convenios bilaterales. El objetivo era agilizar la tramitación del procedimiento mejorando la calidad de servicio y permitiendo disponer de un mayor número de citas presenciales para otros trámites, señalan desde la DGT.