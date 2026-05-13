En los últimos meses, España se enfrenta a una situación que ya no es silenciosa. El país busca con urgencia cubrir más de 20.000 puestos de trabajo. Esta cifra refleja algo más que una falta de personal, expone un sistema de transporte que está llegando al límite de su recambio generacional. Países de América Latina encabeza la lista de canjes de licencia para aplicar a este tipo de empleos.
España busca más de 20.000 camioneros con urgencia: da trabajo y canjearán licencias de conducir a extranjeros para la oferta
La falta de camioneros en España es crítica: más de 20.000 puestos vacantes se cubrirán con licencias extranjeras, incluyendo de América Latina.
Gran parte de las personas que ocupan los puestos de trabajo supera los 50 años, mientras que las nuevas generaciones no están ingresando al sector al mismo ritmo. Jornadas exigentes, largas horas en ruta y condiciones laborales poco atractivas han generado un vacío que hoy se traduce en retrasos, presión sobre la cadena de suministro y preocupación en el sector productivo.
España busca más de 20.000 camioneros con urgencia: da trabajo y canjearán licencias de conducir a extranjeros para la oferta
Frente a este escenario, el gobierno y las autoridades de transporte, junto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España, han empezado a activar medidas de emergencia para cubrir los puestos de trabajo. Una de las más relevantes es la flexibilización para el canje de licencias de conducir extranjeras, especialmente provenientes de países con acuerdos bilaterales. La idea es acelerar la incorporación de conductores ya formados, reduciendo trabas administrativas y tiempos de homologación.
El canje de carnets de terceros países está permitido por la normativa de la Unión Europea. Esto significa que, una vez homologados en España, esos permisos sirven para conducir en cualquier país de la UE. En España, los canjes de licencias profesionales (camión y autobús) aumentaron un 12 % en 2025: pasaron de 13.903 en 2024 a 15.589, según datos de la DGT. Perú es la nación con más canjes, seguido por Marruecos y Colombia, que también han ido ganando presencia en este proceso. Solo Perú concentró más de una cuarta parte del total en 2025.
¿Qué países de América Latina se inclyen en la lista?
España tiene acuerdos de canje de permisos de conducir con 33 países extracomunitarios, lo que significa que sus carnets pueden cambiarse por uno español sin hacer todo el examen desde cero.
Los países de América Latina que se incluyen en la lista son:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- República Dominicana
En mayo de 2025 la DGT implantó un nuevo procedimiento de canje digital de permisos de conducción de terceros países con los que España tiene convenios bilaterales. El objetivo era agilizar la tramitación del procedimiento mejorando la calidad de servicio y permitiendo disponer de un mayor número de citas presenciales para otros trámites, señalan desde la DGT.