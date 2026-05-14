España busca urgente 700.000 trabajadores en construcción: da trabajo y el sector es liderado por extranjeros

En España, la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas del país. Se necesita construir más, pero el sector enfrenta un obstáculo clave: la falta de mano de obra. Los puestos de trabajo más demandados son albañiles, jefes de obra, carpinteros y otros oficios especializados donde prácticamente no existe relevo generacional.
La principal causa es el envejecimiento de la plantilla. En España, de los más de 1,53 millones de los trabajos del sector, solo un 10,8% tiene menos de 30 años, mientras que el 62% se encuentra entre los 30 y los 54 años y un 22% supera los 55. Una gran parte de los trabajadores se jubilará en los próximos años y no hay suficientes jóvenes incorporándose para reemplazarlos.
España busca más de 700.000 trabajadores en construcción: da trabajo y el sector es liderado por extranjeros
A esta situación se suman los fondos europeos Next Generation, el instrumento temporal de recuperación impulsado por la Unión Europea. Las inversiones en rehabilitación energética y vivienda asequible han disparado la demanda de trabajadores en un sector donde la oferta de trabajo ya era escasa. Como consecuencia, a comienzos de 2026 los costes aumentaron un 5,4%, mientras que la falta de mano de obra podría alcanzar hasta 700.000 trabajadores. Un escenario similar también se observa en sectores como la hostelería y los cuidados.
En este contexto, el trabajo de los extranjeros se ha vuelto clave para sostener el sector. Los datos oficiales muestran que el 23,2% de los afiliados a la Seguridad Social en el régimen general de la construcción son extranjeros, una cifra muy superior a la media nacional del 14,07%. Se trata de una de las proporciones más altas entre todos los sectores económicos de España. Mientras tanto, las actividades inmobiliarias también registran una importante presencia de trabajadores extranjeros.
América Latina a la delantera
El balance de 2025 demuestra que la aportación de la población extranjera ya es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la economía española.
Marruecos es el país con mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España, con 373.436 cotizantes. Le siguen varios países de América Latina, la lista quedaría conformada de la siguiente manera:
- Rumanía, con 336.530
- Colombia, con 250.248
- Venezuela, con 215.735
- Italia, con 204.700
- China, con 128.113
- Perú, con 101.144
- Ucrania, con 78.456
Sin embargo, la nacionalidad que más creció durante el último año fue una de América Latina. Se trata de la venezolana, con 40.614 afiliados más que en diciembre de 2024, lo que representa un incremento del 23,2%. Después aparecen Colombia, con 28.929 afiliados más, y Marruecos, con un aumento de 26.839 personas.