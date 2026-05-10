Hantavirus en el crucero: cómo es el desembarco de los pasajeros y qué ocurrirá con el argentino

¿Qué ocurrirá con el pasajero argentino?

El cónsul argentino en las Islas Canarias y Tenerife, Luis María Sobrón, aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Argentina, en conjunto con las embajadas en España y en los Países Bajos, y el consulado en Tenerife, han creado un comité de crisis para dar seguimiento al desembarco del pasajero argentino.

Crucero Hondius Los tripulantes y pasajeros del cruceron Hondius desembarcarán en Tenerife.

"El desembarco será dentro de dos horas, y el avión saldría a las 14hs con destino a Holanda. El gobierno argentino le solicitó al holandés si podía hacerse caso de este caso, y Holanda tomó la decisión rápidamente", explicó Sobrón.

"Tiene un perfecto estado de salud, no forma parte de la tripulación, es un pasajero que va en su propio camarote. Hemos mantenido una relación informativa, siempre nos ha dicho que está muy bien. Ha sido monitoreado por médicos holandeses y de la OMS, y nos aseguró que está muy bien", siguió explicando el cónsul argentino.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, aseguró que han creado un protocolo muy minuicioso donde los pasajeros no entrarán en contacto con la población española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanidadgob/status/2053370537024348391&partner=&hide_thread=false Sanidad Exterior ya ha embarcado en el MV Hondius fondeado frente al puerto de Granadilla para realizar la evaluación epidemiológica.@Monica_Garcia_G comparecerá en breves minutos junto al ministro de Interior y el de Política Territorial.



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"La que ha confiado para que España lleve adelante este operativo es la OMS", aseguró García. "Estos procolos no han sido improvisados, desde hace un mes nos estamos preparando para una situación así", continuó diciendo la ministra.