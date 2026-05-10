Los ojos del mundo estero están puestos en Tenerife para poder observar y controlar cómo se lleva delante el desembarco de los pasajeros del crucero con Hantavirus.
Hantavirus en el crucero: cómo es el desembarco de los pasajeros y qué ocurrirá con el argentino
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius dejó tres muertos y al menos seis casos confirmados o sospechosos
Según informó la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, una vez que los pasajeros y parte de la tripulación del crucero Hondius bajen del buque serán llevados “inmediatamente” hacia sus respectivos vuelos de repatriación.
Hasta el momento se sabe que los primeros en descender han sido pasajeros españoles; continuarán con los franceses y luego con los canadienses.
¿Qué ocurrirá con el pasajero argentino?
El cónsul argentino en las Islas Canarias y Tenerife, Luis María Sobrón, aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Argentina, en conjunto con las embajadas en España y en los Países Bajos, y el consulado en Tenerife, han creado un comité de crisis para dar seguimiento al desembarco del pasajero argentino.
"El desembarco será dentro de dos horas, y el avión saldría a las 14hs con destino a Holanda. El gobierno argentino le solicitó al holandés si podía hacerse caso de este caso, y Holanda tomó la decisión rápidamente", explicó Sobrón.
"Tiene un perfecto estado de salud, no forma parte de la tripulación, es un pasajero que va en su propio camarote. Hemos mantenido una relación informativa, siempre nos ha dicho que está muy bien. Ha sido monitoreado por médicos holandeses y de la OMS, y nos aseguró que está muy bien", siguió explicando el cónsul argentino.
La ministra de Sanidad de España, Mónica García, aseguró que han creado un protocolo muy minuicioso donde los pasajeros no entrarán en contacto con la población española.
"La que ha confiado para que España lleve adelante este operativo es la OMS", aseguró García. "Estos procolos no han sido improvisados, desde hace un mes nos estamos preparando para una situación así", continuó diciendo la ministra.