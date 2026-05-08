Experto en hantavirus advierte: "Puede haber contagios en cadenas"

El científico recordó que "en la reconstrucción vimos que se encontraron en el baño y se saludaron", refiriéndose a un caso donde el encuentro fue breve pero suficiente para la transmisión.

Evidencia científica

crucero hantavirus El crucero sigue en una situación crítica en medio de los contagios de hantavirus. Imagen: captura de pantalla

El estudio del brote previo reveló datos alarmantes sobre la capacidad de transmisión. El experto señaló que el hantavirus de los Andes rompió los paradigmas previos de la virología.

Palacios afirmó que "vimos cierta resistencia de la comunidad científica" al principio, ya que muchos negaban la posibilidad de una transmisión secundaria entre humanos. Sin embargo, los análisis demostraron que el virus logró mantenerse activo a través de varias generaciones de personas infectadas.

A pesar de la peligrosidad, el especialista sostuvo que "en los hantavirus hay un punto muerto donde se frena el contagio". A diferencia de otras enfermedades respiratorias, la cadena de transmisión suele cortarse tras el tercer eslabón. Aun así, que este nuevo brote se dé en un crucero representó un desafío inédito para los investigadores por las condiciones de encierro.

Qué sucedió en el crucero

gustavo palacios El microbiólogo Gustavo Palacios explicó la complicada situación que se vive en el crucer. Imagen: El País

El periodo de incubación prolongado dificultó el control de los pasajeros que descendieron del barco recientemente. Palacios advirtió que el desarrollo de la enfermedad demoró hasta 45 días en algunos casos.

Sobre la vigilancia necesaria, el microbiólogo comentó que "las autoridades sanitarias deberían estar al tanto para mantener la vigilancia". El rastreo de contactos resultó vital para frenar la expansión del virus en comunidades con mayor densidad poblacional.

Finalmente, el experto diferenció la situación rural de la Patagonia con la vida dentro de una embarcación. Palacios consideró que "un barco es ya de por sí un lugar que facilita el contagio" debido a la cercanía constante.