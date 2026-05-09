Decepción en España: descubrimiento que se creía milenario es mucho más reciente

Dentro de la estructura metálica sobrevivieron fragmentos de fibras vegetales que servían como forro o acolchado para los combatientes. Estas telas fueron la clave para corregir la línea de tiempo del yacimiento. Los investigadores observaron las capas de sedimentos y corrosión sin dañar los restos de tejido encontrados en las piezas.

El descubrimiento de estas fibras permitió realizar pruebas de laboratorio independientes que arrojaron fechas coincidentes con la Edad Media. Los resultados sitúan la fabricación de los cascos en un periodo de gran inestabilidad en la costa de España, marcado por ataques piratas y la necesidad de defensas locales.

Este conjunto de piezas de hierro se encontraba fusionado en grandes bloques de sedimentos y carbonatos. Los investigadores identificaron al menos 43 cascos, aunque la cifra podría aumentar si logran separar los restos que todavía siguen atrapados en el hormigón marino. La mayoría de los ejemplares presentan formas semiesféricas, diseñadas para un uso práctico y masivo durante conflictos bélicos medievales en la costa de España.

Un descubrimiento militar

estudio Los fragmentos de tela le revelaron la verdad sobre el descubrimiento a los investigadores. Imagen: Frallicciardi M, et al.

La cantidad de piezas recuperadas en este sector del océano sugiere que se trataba de un cargamento de equipo militar práctico. No son objetos de lujo destinados a la nobleza, sino protecciones sencillas para milicias o soldados de infantería.

La procedencia exacta de estos objetos todavía genera dudas entre los especialistas actuales. Resulta posible que talleres regionales ibéricos fabricaran los cascos o que llegaran mediante el comercio por el Mediterráneo. De cualquier modo, el conjunto señala el movimiento de suministros militares por mar en un momento donde la guerra, la piratería y la defensa costera daban nueva forma a la vida cotidiana en el este de la península.