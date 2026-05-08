Descubren un alijo de joyas vikingas de oro en Noruega

brazalete La recuperación inicial de estas joyas, algunas de las cuales asomaban casualmente entre la tierra de un camino boscoso cerca de Rold, subraya la importancia del sistema danés de danefæ, que incentiva a los ciudadanos a entregar hallazgos arqueológicos significativos al estado para su preservación y estudio por expertos de museos nacionales. Imagen: The History Blog

Los expertos resaltaron el complejo método de orfebrería que emplearon los artesanos antiguos. Algunos anillos tienen diseños trenzados con hilos delgados, mientras otros muestran superficies lisas con acabados pulidos de gran calidad.

Solo los miembros de la clase dominante utilizaban piezas de este metal porque resultaban extremadamente escasas en aquel tiempo. Los brazaletes funcionaban para mostrar el estatus social ante los demás. También servían para sellar alianzas políticas entre los diversos líderes que buscaban unificar sus reinos bajo un solo mando.

Tesoros de los vikingos

Los investigadores manifestaron asombro por el magnífico estado de conservación que presentan los objetos encontrados. Uno de los adornos tiene extremos martillados con decoraciones geométricas de triángulos muy precisos. Los expertos creen que el entierro de estos bienes tuvo un propósito ritual específico. Las piezas estaban agrupadas de una forma particular en un sitio privado que permanece bajo estricta vigilancia actualmente.

brazaletes Más allá de su incalculable valor material en la antigüedad, el conjunto de brazaletes, depositado deliberadamente en un lugar privado, sirvió probablemente como un símbolo inequívoco de estatus social y autoridad política, utilizándose quizás como regalos estratégicos para forjar alianzas cruciales o recompensar la lealtad entre los líderes locales y la emergente realeza nórdica. Imagen: The History Blog

El análisis busca documentar cada aspecto técnico antes de que las joyas lleguen al Museo Nacional para su exposición. Los trabajos de limpieza dejaron a la vista la gran habilidad de los vikingos al usar nudos corredizos y cierres complicados.

El área del descubrimiento cuenta con protección legal para cuidar la integridad del suelo mientras concluyen las evaluaciones arqueológicas. El propietario del terreno colaboró con los científicos durante todo el proceso de rescate de las piezas. El equipo de conservación trabaja ahora para estabilizar el metal antes de su traslado definitivo.