Arqueólogos llegaron al descubrimiento de seis brazaletes de oro permanecieron ocultos durante siglos bajo la superficie de un bosque tranquilo. Las autoridades confirmaron que el conjunto pesa más de setecientos gramos, una cifra impresionante para la época.
Descubren un alijo de joyas vikingas de oro en Noruega
Un descubrimiento paralizó a Noruega: seis brazaletes antiguos ocultos en un bosque que pertenecieron a la élite nórdica
El contacto inicial con el oro ocurrió por puro accidente hace poco tiempo. Un vecino caminaba por un sendero rural cuando notó que unos objetos brillaban entre la tierra removida del camino. El hombre decidió llamar a las instituciones locales para que examinaran el material debido a la calidad de las piezas. Los especialistas establecieron que las joyas pertenecen al periodo que transcurrió entre los años 900 y 1000 después de Cristo.
Detalles del descubrimiento
La aparición de las primeras piezas motivó una revisión minuciosa en los alrededores con equipos técnicos. Las labores de rastreo permitieron localizar tres brazaletes más a escasa distancia de los puntos iniciales.
Los expertos resaltaron el complejo método de orfebrería que emplearon los artesanos antiguos. Algunos anillos tienen diseños trenzados con hilos delgados, mientras otros muestran superficies lisas con acabados pulidos de gran calidad.
Solo los miembros de la clase dominante utilizaban piezas de este metal porque resultaban extremadamente escasas en aquel tiempo. Los brazaletes funcionaban para mostrar el estatus social ante los demás. También servían para sellar alianzas políticas entre los diversos líderes que buscaban unificar sus reinos bajo un solo mando.
Tesoros de los vikingos
Los investigadores manifestaron asombro por el magnífico estado de conservación que presentan los objetos encontrados. Uno de los adornos tiene extremos martillados con decoraciones geométricas de triángulos muy precisos. Los expertos creen que el entierro de estos bienes tuvo un propósito ritual específico. Las piezas estaban agrupadas de una forma particular en un sitio privado que permanece bajo estricta vigilancia actualmente.
El análisis busca documentar cada aspecto técnico antes de que las joyas lleguen al Museo Nacional para su exposición. Los trabajos de limpieza dejaron a la vista la gran habilidad de los vikingos al usar nudos corredizos y cierres complicados.
El área del descubrimiento cuenta con protección legal para cuidar la integridad del suelo mientras concluyen las evaluaciones arqueológicas. El propietario del terreno colaboró con los científicos durante todo el proceso de rescate de las piezas. El equipo de conservación trabaja ahora para estabilizar el metal antes de su traslado definitivo.