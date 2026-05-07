Caminaba cerca de su casa y descubrió un pequeño tesoro de oro de hace más de un milenio

investigacion noruega Detalle del intrincado diseño del descubrimiento. Imagen: The History Blog

Un gran descubrimiento

Los especialistas del Museo de la Universidad de Stavanger analizaron el tesoro y detectaron figuras de animales entrelazadas. Estos diseños requerían una técnica muy avanzada para el siglo VI, época en la que se fabricó la pieza. La calidad del trabajo indica que el dueño original ocupaba un cargo de jefe militar o pertenecía a la nobleza.

El sitio donde apareció el metal ya brindó otros artefactos de arqueología valiosos en décadas pasadas. Campesinos de la zona encontraron previamente un collar de plata y un caldero de bronce de origen romano. Los expertos sostienen que estos elementos terminaron en las grietas de las rocas como ofrendas voluntarias para los dioses.

Sacrificios voluntarios

Durante el año 536, una erupción volcánica masiva provocó un cambio climático severo que afectó a toda Noruega. Las temperaturas bajaron tanto que las cosechas desaparecieron, lo cual causó la muerte de la mitad de la población por hambruna.

oro noruega Investigadora enseña el increíble descubrimiento que fue realizado por casualidad. Imagen: The History Blog

Los líderes de la época entregaron sus pertenencias más costosas para pedir el regreso del sol y mejores tiempos para sus comunidades.

Aquellos guerreros que dominaban la región funcionaron antes como mercenarios dentro de las legiones romanas. Al regresar a sus tierras, utilizaron tácticas extranjeras para someter a otros grupos y controlar las granjas más productivas.

Actualmente, el museo trabaja en la limpieza de la pieza de oro para que el público general pueda conocer este legado histórico en sus vitrinas.