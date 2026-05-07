Un vecino de la localidad de Sandnes, en Noruega, realizaba su caminata matutina cuando protagonizó un descubrimiento histórico sin precedentes. El hallazgo ocurrió por pura casualidad al pie de la colina Riaren, donde un árbol caído dejó al descubierto un pequeño bulto bajo sus raíces.
Caminaba cerca de su casa y descubrió un pequeño tesoro de oro de hace más de un milenio
Un senderista en Noruega halló una pieza de oro del siglo VI que pertenecía a la funda de una espada de lujo usada por la élite regional
El hombre utilizó un palo para remover la tierra y pronto notó el brillo intenso del oro que asomaba entre los sedimentos. El objeto resultó ser una pieza de oro macizo que servía como adorno para la vaina de una espada antigua.
Con un peso de 33 gramos y seis centímetros de largo, el artefacto destaca por su decoración detallada con hilos metálicos. Los arqueólogos locales confirmaron que solo existen dieciocho ejemplares similares en todo el norte de Europa, lo cual eleva su importancia para la ciencia.
Un gran descubrimiento
Los especialistas del Museo de la Universidad de Stavanger analizaron el tesoro y detectaron figuras de animales entrelazadas. Estos diseños requerían una técnica muy avanzada para el siglo VI, época en la que se fabricó la pieza. La calidad del trabajo indica que el dueño original ocupaba un cargo de jefe militar o pertenecía a la nobleza.
El sitio donde apareció el metal ya brindó otros artefactos de arqueología valiosos en décadas pasadas. Campesinos de la zona encontraron previamente un collar de plata y un caldero de bronce de origen romano. Los expertos sostienen que estos elementos terminaron en las grietas de las rocas como ofrendas voluntarias para los dioses.
Sacrificios voluntarios
Durante el año 536, una erupción volcánica masiva provocó un cambio climático severo que afectó a toda Noruega. Las temperaturas bajaron tanto que las cosechas desaparecieron, lo cual causó la muerte de la mitad de la población por hambruna.
Los líderes de la época entregaron sus pertenencias más costosas para pedir el regreso del sol y mejores tiempos para sus comunidades.
Aquellos guerreros que dominaban la región funcionaron antes como mercenarios dentro de las legiones romanas. Al regresar a sus tierras, utilizaron tácticas extranjeras para someter a otros grupos y controlar las granjas más productivas.
Actualmente, el museo trabaja en la limpieza de la pieza de oro para que el público general pueda conocer este legado histórico en sus vitrinas.