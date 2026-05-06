Descubren en Argentina un fósil revelador que cambia la historia de una especie de dinosaurio

dino El descubrimiento aportó información clave sobre este dinosaurio que habitó la región hace millones de años. Foto: Gobierno de Río Negro.

Dinosaurio patagónico: nuevos análisis permiten reconstruir su anatomía

Uno de los aspectos más destacados del trabajo es la identificación de huesos neumatizados, es decir, con cavidades internas de aire, una característica que este dinosaurio comparte con las aves modernas. Además, los resultados publicados en la revista Historical Biology indican que los ejemplares patagónicos alcanzaban hasta 3,5 metros de longitud, con extremidades posteriores más cortas, pero de gran robustez, y una marcada musculatura en la región de los hombros.

dinosaurio Reconstrucción del Bonapartenykus ultimus. Foto: Gobierno de Río Negro.

En ese marco, los investigadores sostienen que este linaje evolucionó de manera diferenciada en la Patagonia tras la separación de los continentes. Mientras sus parientes del hemisferio norte tendieron a desarrollar tamaños más reducidos, el Bonapartenykus ultimus adquirió una contextura más fuerte, probablemente adaptada a las condiciones específicas de su entorno.

El estudio que permitió este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre esta especie en particular, sino que también contribuye a comprender mejor los procesos evolutivos de los dinosaurios en el hemisferio sur.