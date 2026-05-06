Una investigación reciente sobre restos fósiles del dinosaurio Bonapartenykus ultimus, parte de un descubrimiento en la provincia de Río Negro, aportó información clave sobre esta especie que habitó la región hace millones de años. El estudio, dado a conocer por la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura provincial, permitió establecer que presentaban un tamaño considerablemente mayor al de sus parientes del hemisferio norte, además de características anatómicas particulares.
Descubren en Argentina un fósil revelador que cambia la historia de una especie de dinosaurio
A través de un estudio sobre fósiles hallados en la Patagonia descubren que una especie de dinosaurio era más grande que sus parientes del hemisferio norte
Los fósiles analizados fueron recuperados en el yacimiento Arriagada III, ubicado en Salitral Ojo de Agua, cerca de General Roca, y actualmente se encuentran preservados en el Museo Provincial “Carlos Ameghino” de Cipolletti. El hallazgo original se produjo a comienzos de 2012, y el nombre de la especie rinde homenaje al paleontólogo argentino José F. Bonaparte.
A principios de 2025, un nuevo conjunto de estudios mediante difracción de rayos X permitió confirmar que otros restos fósiles hallados en la misma zona también pertenecen a Bonapartenykus ultimus. A partir de estos análisis, los investigadores lograron reconstruir con mayor precisión distintas partes de su anatomía, entre ellas el cuello, la cola y la cintura pectoral, tal como consigna Noticias Argentinas.
Dinosaurio patagónico: nuevos análisis permiten reconstruir su anatomía
Uno de los aspectos más destacados del trabajo es la identificación de huesos neumatizados, es decir, con cavidades internas de aire, una característica que este dinosaurio comparte con las aves modernas. Además, los resultados publicados en la revista Historical Biology indican que los ejemplares patagónicos alcanzaban hasta 3,5 metros de longitud, con extremidades posteriores más cortas, pero de gran robustez, y una marcada musculatura en la región de los hombros.
En ese marco, los investigadores sostienen que este linaje evolucionó de manera diferenciada en la Patagonia tras la separación de los continentes. Mientras sus parientes del hemisferio norte tendieron a desarrollar tamaños más reducidos, el Bonapartenykus ultimus adquirió una contextura más fuerte, probablemente adaptada a las condiciones específicas de su entorno.
El estudio que permitió este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre esta especie en particular, sino que también contribuye a comprender mejor los procesos evolutivos de los dinosaurios en el hemisferio sur.