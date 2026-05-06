La colosal ciudad de América Latina que estuvo escondida debajo de la selva: causó sorpresa en la arqueología

El descubrimiento en la selva de Guatemala

En 2018, un grupo de arqueólogos decidió usar una tecnología llamada LiDAR sobre la selva de Guatemala. La idea era volar sobre ella, disparando millones de rayos láser y así poder hacer un mapa en 3D del relieve del suelo. Lo que descubrieron, ni ellos lo podían creer.

Hasta ese momento, los arqueólogos sabían que algunos cerros de la selva en realidad eran pirámides mayas que habían sido cubiertas por la vegetación, pero cuando usaron esa tecnología y borraron digitalmente los árboles, se encontraron con que debajo de la selva había toda una ciudad y que lo que sabían de los mayas era totalmente incorrecto.

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Qué se descubrió en la selva de Guetemala

Cuándo los arqueólogos observaron lo que había debajo de la selva, se encontraron con más de 60.000 estructuras desconocidas. Eran todas ciudades que estaban conectadas, que tenían caminos de piedra y que llegaron a albergar a millones de personas. Incluso, estaba tan o más avanzada que muchas ciudades europeas.

Incluso, debajo del barro y de las raíces aparecieron sistemas de irrigación, terrazas agrícolas y fortificaciones de defensa, ya que entre las ciudades hubo guerras, principalmente antes de que todo quedase abandonado y a merced de la naturaleza.

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Por qué esta ciudad fue tapada con la selva

Hubo algo con lo que no contaron los mayas y que fue tanto el cambio que provocaron sobre la naturaleza que comenzaron a haber sequías y falta de comida para alimentar a las millones de personas que habitaban en las diferentes ciudades.

Esta situación llevó a las sucesivas guerras entre ciudades y para escapar de ellas y del hambre, muchos mayas comenzaron a irse de las ciudades, abandonando sus hogares, buscando otro futuro. Todos esos territorios abandonados, los fue recuperando la selva, que después de muchos años tapó todo y ocultó el verdadero pasado de un pueblo durante siglos, hasta que se supo la verdad.