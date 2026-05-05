Descubren el tesoro más grande de la historia del norte de Europa: es de los vikingos

Bautizado como el tesoro de Mørstad por la granja en la que se hizo el hallazgo, las fechas de las monedas oscilan entre los años 980 y 1040. Este periodo turbulento de la historia noruega vio a guerreros vikingos traer riquezas tras sus saqueos en el extranjero.

Origen: la mayoría proviene de Inglaterra y Alemania. También existen piezas danesas y noruegas .

. Monarcas: figuran acuñaciones de Canuto el Grande (rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega), Etelredo el Indeciso, el emperador Otón III y Harald Hardrada.

Las monedas extranjeras funcionaron como la divisa principal de Noruega hasta el reinado de Hardrada. El descubrimiento incluye también plata picada (fragmentos de broches y lingotes usados como dinero según su peso).

monedas noruega El descubrimiento es el tesoro más grande que se encontró en Noruega.

Siguen las excavaciones

Los trabajos continúan y las monedas aparecen todavía en gran número. Durante un tiempo, las monedas salían de la tierra a un ritmo de 200 piezas diarias. Esa velocidad disminuye ahora, aunque recientemente sumaron 150.

El conteo final permanece como una incógnita. Actualmente, guardias custodian el sitio para evitar que curiosos o saqueadores alteren el contexto arqueológico.

"Al remover la tierra, surgen a menudo objetos adicionales", afirma el experto Svein Harald Gullbekk. "Será emocionante buscar rastros de estructuras o edificios cercanos para saber si existió una granja u otras construcciones aquí". Se estima que la investigación del campo y sus alrededores continuará por un par de temporadas más.