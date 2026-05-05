Un conjunto de más de 3.000 monedas de plata, el mayor tesoro de la era vikinga hallado en Noruega, se descubrió en Østerdalen. Los grandes depósitos de monedas resultan extremadamente raros en el país y uno de este tamaño carece de paralelos en la historia. El segundo más grande, un descubrimiento de la década de 1830, contenía 1.849 piezas. El tercero, hallado en 1950, sumaba apenas 964 monedas.
Descubren el tesoro más grande de la historia del norte de Europa: es de los vikingos
Un descubrimiento sorprendió a los arqueólogos: el tesoro de monedas más grande de Noruega, con una cantidad de piezas nunca antes vista
El descubrimiento
Los detectoristas Rune Sætre y Vegard Sørlie hallaron las primeras 19 monedas en un campo cerca de Rena el 10 de abril. Las piezas estaban dispersas en la capa superficial de un terreno de cultivo intenso. Probablemente, la actividad agrícola destruyó el contenedor original del depósito. Los buscadores contactaron a los arqueólogos del condado.
Bautizado como el tesoro de Mørstad por la granja en la que se hizo el hallazgo, las fechas de las monedas oscilan entre los años 980 y 1040. Este periodo turbulento de la historia noruega vio a guerreros vikingos traer riquezas tras sus saqueos en el extranjero.
- Origen: la mayoría proviene de Inglaterra y Alemania. También existen piezas danesas y noruegas.
- Monarcas: figuran acuñaciones de Canuto el Grande (rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega), Etelredo el Indeciso, el emperador Otón III y Harald Hardrada.
Las monedas extranjeras funcionaron como la divisa principal de Noruega hasta el reinado de Hardrada. El descubrimiento incluye también plata picada (fragmentos de broches y lingotes usados como dinero según su peso).
Siguen las excavaciones
Los trabajos continúan y las monedas aparecen todavía en gran número. Durante un tiempo, las monedas salían de la tierra a un ritmo de 200 piezas diarias. Esa velocidad disminuye ahora, aunque recientemente sumaron 150.
El conteo final permanece como una incógnita. Actualmente, guardias custodian el sitio para evitar que curiosos o saqueadores alteren el contexto arqueológico.
"Al remover la tierra, surgen a menudo objetos adicionales", afirma el experto Svein Harald Gullbekk. "Será emocionante buscar rastros de estructuras o edificios cercanos para saber si existió una granja u otras construcciones aquí". Se estima que la investigación del campo y sus alrededores continuará por un par de temporadas más.