Descubren un tesoro enterrado para protegerlo de los vikingos

Casi cuatro años después, los investigadores están revelando nuevos datos sobre este tesoro, que probablemente fue enterrado entre los años 871 y 874 d.C., quizás para protegerlo de los saqueadores vikingos.

En el transcurso de un solo fin de semana, los miembros de Go Detecting Ltd. (Midlands) encontraron un total de 25 monedas. En excavaciones posteriores, los arqueólogos desenterraron otras 38 en el lugar. El botín es apenas el segundo de este tipo jamás descubierto en Worcestershire, un condado de las Midlands Occidentales.

“Los depósitos de tesoros suelen estar vinculados a períodos de incertidumbre o inestabilidad”, señala el Servicio de Arqueología y Archivos de Worcestershire en una publicación. “Alguien pudo haber escondido su riqueza bajo tierra con la intención de volver una vez que el peligro pasara.

monedas Investigadores creen que las monedas fueron enterradas durante una invasión.

Sin embargo, en muchos casos, el dueño nunca regresó. El hecho de que el tesoro de Bickmarsh estuviera enterrado a poca profundidad sugiere justamente este tipo de decisiones tomadas a las apuradas”.

Según una segunda publicación de la organización, la mayoría de las 63 monedas son centavos de plata que llevan el nombre de Burgred, un rey que gobernó Mercia (uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra medieval temprana) aproximadamente entre el 852 y el 874.

Su dominio incluía lo que hoy es Bickmarsh, que en aquel entonces era un pequeño asentamiento rural junto a una ruta que se usaba desde la época romana.