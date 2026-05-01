En una mañana de verano de 2022, decenas de personas se juntaron en un campo del pueblo inglés de Bickmarsh, muchos con sus detectores de metales en mano. Cerca de las 9 de la mañana, uno de los asistentes descubrió una moneda de plata enterrada. Poco después, otra persona se topó con un pozo que escondía otras cinco o seis más.
Descubren un tesoro enterrado para protegerlo de los vikingos
Un grupo de detectoristas llegó a un descubrimiento increíble: 63 monedas enterradas que nunca fueron buscadas por sus dueños
“Acordonamos un área del campo y, de a poco pero sin pausa, las monedas empezaron a aparecer”, le contó el coordinador de la excavación, Simon Hall, al Stratford-upon-Avon Herald en agosto de 2022. “Los muchachos literalmente temblaban cada vez que descubrían una moneda nueva. Estaban fascinados. No es algo que pase todos los días”.
Un descubrimiento que sigue siendo investigado
Casi cuatro años después, los investigadores están revelando nuevos datos sobre este tesoro, que probablemente fue enterrado entre los años 871 y 874 d.C., quizás para protegerlo de los saqueadores vikingos.
En el transcurso de un solo fin de semana, los miembros de Go Detecting Ltd. (Midlands) encontraron un total de 25 monedas. En excavaciones posteriores, los arqueólogos desenterraron otras 38 en el lugar. El botín es apenas el segundo de este tipo jamás descubierto en Worcestershire, un condado de las Midlands Occidentales.
“Los depósitos de tesoros suelen estar vinculados a períodos de incertidumbre o inestabilidad”, señala el Servicio de Arqueología y Archivos de Worcestershire en una publicación. “Alguien pudo haber escondido su riqueza bajo tierra con la intención de volver una vez que el peligro pasara.
Sin embargo, en muchos casos, el dueño nunca regresó. El hecho de que el tesoro de Bickmarsh estuviera enterrado a poca profundidad sugiere justamente este tipo de decisiones tomadas a las apuradas”.
Según una segunda publicación de la organización, la mayoría de las 63 monedas son centavos de plata que llevan el nombre de Burgred, un rey que gobernó Mercia (uno de los reinos más poderosos de la Inglaterra medieval temprana) aproximadamente entre el 852 y el 874.
Su dominio incluía lo que hoy es Bickmarsh, que en aquel entonces era un pequeño asentamiento rural junto a una ruta que se usaba desde la época romana.