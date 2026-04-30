Revuelo arqueológico por un túnel medieval intacto bajo una tumba de hace 6.000 años

Se trataba de un erdstall, un tipo de túnel muy estrecho y bajo, característico de la Europa Central medieval. Con una altura de apenas un metro y una anchura de entre 50 y 70 centímetros, este pasadizo serpenteaba por el subsuelo, aprovechando la estructura del antiguo foso neolítico.

¿Qué encontraron dentro del túnel?

La conservación del sitio permitió recuperar objetos que ofrecen pistas sobre su uso hace siglos:

Restos biológicos: Huesos de pequeños animales y el esqueleto de un zorro.

Objetos cotidianos: Una herradura medieval.

Evidencia de actividad: Una capa de carbón que sugiere el uso de fuego o antorchas en el interior.

Detalles arquitectónicos: Una hornacina tallada en la pared y un pequeño escalón, lo que demuestra que fue una construcción planificada y no un simple derrumbe.

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¿Qué es un "Erdstall" y para qué servía?

El término alemán Erdstall se traduce literalmente como "establo de tierra", aunque su función real sigue siendo uno de los mayores debates de la arqueología europea. Estas estructuras no eran viviendas, ya que su tamaño las hace extremadamente incómodas.

Las teorías actuales sugieren tres propósitos principales:

Refugios temporales: Escondites durante periodos de guerra o incursiones.

Espacios rituales: Lugares de culto o depósitos simbólicos para "espíritus".

Almacenamiento: Aunque la falta de ventilación suele descartar esta opción para alimentos perecederos.

La importancia de la ubicación: Un paisaje con memoria

Lo más relevante para los investigadores no es solo el túnel en sí, sino el hecho de que fuera excavado deliberadamente dentro del foso neolítico. Esto sugiere que, 5.000 años después de su creación, el túmulo prehistórico seguía siendo visible o se consideraba un lugar de especial significado para la gente de la Edad Media.