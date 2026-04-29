Un descubrimiento cercano a Jerusalén demuestra que los romanos también copiaron invenciones

Los constructores de la zona aprovechaban el mineral de dolomía local para fabricar superficies resistentes. El trabajo de campo permitió hallar hornos separados para diferentes tipos de roca. La distinción entre la piedra caliza y la dolomía resultaba fundamental, pues ambos materiales reaccionan de forma distinta ante el calor intenso. El manejo de estas temperaturas demuestra que el conocimiento químico estaba presente en la vida cotidiana.

La tecnología empleada permitía obtener suelos más duraderos y resistentes al agua. Esta capacidad de transformar la materia mediante el calor es un descubrimiento central para entender la economía de aquel periodo. Al usar recursos cercanos a Jerusalén, las comunidades reducían el esfuerzo de transporte y optimizaban el combustible disponible para sus hornos.

Un descubrimiento que enseña mucho

piso La disposición de estas fosas de fuego confirma que los antiguos constructores poseían un dominio avanzado sobre los procesos térmicos necesarios para la creación de mezclas duraderas.

El estudio detallado de los cristales en el yeso sugiere que los artesanos controlaban el enfriamiento de la mezcla. La arqueología moderna utiliza ahora estos datos para estudiar cómo se transmitía el saber técnico sin la existencia de manuales escritos. Aunque los romanos destacaron por su ingeniería, los restos en Motza prueban que muchas soluciones prácticas nacieron en comunidades mucho más antiguas.

Los suelos presentaban diversas capas, donde la base era más gruesa para dar firmeza y la parte superior resultaba más fina para permitir la decoración. Este método de trabajo organizado confirma que el descubrimiento en las afueras de Jerusalén no fue un evento aislado. El uso de la tecnología química básica permitía a estas personas crear hogares permanentes con estándares de calidad que la historia atribuyó erróneamente a civilizaciones posteriores.