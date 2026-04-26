Un operativo policial derivado de una causa por abuso sexual terminó en un descubrimiento escalofriante en el partido de San Martín, Buenos Aires. La investigación, que comenzó en Santiago del Estero, permitió localizar a una niña de 12 años que cursaba un embarazo de ocho meses en la Clínica Santa María de Villa Ballester.
Horror total: descubren 8 fetos humanos en las bolsas de basura de una reconocida clínica
El macabro descubrimiento ocurrió en un allanamiento. La justicia buscaba a una niña de 12 años, víctima de violación, cuyo bebé desapareció tras ser internada
Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con una escena que sugiere la existencia de una red delictiva dedicada a la trata de personas o la sustracción de menores.
La intervención de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas se produjo tras la negativa inicial del director del sanatorio, quien aseguró que ni la menor ni su madre estaban allí. Tras insistir, los efectivos confirmaron la presencia de ambas, aunque la madre de la niña afirmó desconocer qué había pasado con el bebé recién nacido.
Ante la sospecha de un aborto forzado o una apropiación ilegal, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento inmediato, descubriendo que las pacientes habían sido dadas de alta apenas unas horas antes.
Evidencias de una práctica sistemática en el centro de salud
Durante la inspección del edificio, los oficiales se dirigieron a un depósito de residuos. Allí encontraron ocho fetos humanos descartados en bolsas de basura; según los peritos, dos de ellos presentaban signos de desmembramiento. Además del hallazgo biológico, la policía secuestró anotaciones y registros clave que podrían demostrar que estas prácticas se realizaban de manera habitual y organizada en la clínica. Todo el personal presente fue identificado para determinar sus responsabilidades en los hechos.
Actualmente, la justicia trabaja en dos frentes. Por un lado, la causa federal investiga el posible trasfondo de trata y la desaparición del hijo de la menor. Por otro lado, la U.F.I. N°7 de San Martín abrió un expediente por "averiguación de ilícito" para esclarecer el origen de los restos hallados.
La prioridad de los investigadores es determinar si la clínica funcionaba como base para una organización criminal y dar con el paradero del recién nacido cuya ubicación sigue siendo un misterio.