Horror total: descubren 8 fetos humanos en las bolsas de basura de una reconocida clínica

Policia de Buenos Aires.jpg Tras el allanamiento policial y judicial, el macabro hallazgo sorprendió a todos. Investigan red de trata.

Ante la sospecha de un aborto forzado o una apropiación ilegal, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento inmediato, descubriendo que las pacientes habían sido dadas de alta apenas unas horas antes.

Evidencias de una práctica sistemática en el centro de salud

Durante la inspección del edificio, los oficiales se dirigieron a un depósito de residuos. Allí encontraron ocho fetos humanos descartados en bolsas de basura; según los peritos, dos de ellos presentaban signos de desmembramiento. Además del hallazgo biológico, la policía secuestró anotaciones y registros clave que podrían demostrar que estas prácticas se realizaban de manera habitual y organizada en la clínica. Todo el personal presente fue identificado para determinar sus responsabilidades en los hechos.

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Actualmente, la justicia trabaja en dos frentes. Por un lado, la causa federal investiga el posible trasfondo de trata y la desaparición del hijo de la menor. Por otro lado, la U.F.I. N°7 de San Martín abrió un expediente por "averiguación de ilícito" para esclarecer el origen de los restos hallados.

La prioridad de los investigadores es determinar si la clínica funcionaba como base para una organización criminal y dar con el paradero del recién nacido cuya ubicación sigue siendo un misterio.