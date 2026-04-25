Un telescopio en Chile hizo un descubrimiento que sacude al mundo científico: tiene que ver con el espacio exterior

Una cámara de 3.200 megapíxeles que vigila el cosmos

El secreto detrás de este éxito es la tecnología de vanguardia del Rubin. Cuenta con la cámara digital más grande del mundo, con una resolución de 3.200 megapíxeles, capaz de captar detalles ínfimos en regiones inmensas del cielo cada 40 segundos.

Gracias al software de inteligencia artificial StarStream, los científicos procesaron un millón de observaciones realizadas entre noviembre y diciembre. El resultado fue asombroso:

11.000 asteroides inéditos identificados.

80.000 objetos conocidos recapturados (algunos se consideraban "perdidos").

33 asteroides cercanos a la Tierra (NEA), incluyendo uno de 500 metros de diámetro.

Escudo espacial: el Rubin como pieza clave de defensa planetaria

Aunque ninguno de los asteroides detectados representa una amenaza inmediata, el descubrimiento tiene una importancia vital. Los expertos estiman que, una vez que el telescopio funcione a plena capacidad, identificará cerca de 90.000 objetos cercanos a la Tierra.

Esto permitiría elevar el censo de asteroides potencialmente peligrosos (de más de 140 metros) del 40 % actual a un 70 %. En términos sencillos: este telescopio en Chile será nuestra mejor herramienta para evitar un impacto catastrófico en el futuro.

telescopio chileno espacio

"Fantasmas" en los confines del Sistema Solar

El alcance del Vera C. Rubin va mucho más allá de nuestro vecindario inmediato. Durante sus pruebas, también detectó 380 objetos transneptunianos: mundos helados que orbitan más allá de Neptuno.

Dos de estos objetos, 2025 LS2 y 2025 MX348, se encuentran entre los más distantes conocidos, situándose a unas 1.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Estos "fantasmas helados" son piezas clave para entender cómo se formaron gigantes como Júpiter y Saturno, e incluso podrían dar pistas definitivas sobre la existencia del misterioso "Planeta Nueve".

El futuro: alertas espaciales en solo dos minutos

A partir de ahora, el ritmo del descubrimiento será vertiginoso. El sistema del observatorio está diseñado para emitir hasta 7 millones de alertas por noche. Cada imagen capturada en Chile viaja por fibra óptica hasta California, se procesa y genera una alerta sobre supernovas, agujeros negros o asteroides en movimiento en menos de dos minutos.

"Lo que antes llevaba décadas descubrir, el Rubin lo desenterró en meses", señaló Mario Juric, líder del proyecto. Se espera que, para el final de esta década, el número de asteroides conocidos en el mundo se multiplique por cinco, cambiando para siempre nuestra visión del sistema solar.

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