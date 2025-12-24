Descubrimiento del telescopio James Webb desconcierta a los astrólogos: es algo nunca viso antes

planeta nuevo El descubrimiento, ilustrado por uno de los especialistas de la NASA.

El análisis de la atmósfera de este cuerpo celeste reveló una abundancia inusual de helio y carbono, con una notable ausencia de agua, metano o dióxido de carbono. Las condiciones sugieren la presencia de nubes de hollín que, debido a las presiones extremas, podrían condensarse y precipitar en forma de diamantes, un fenómeno fascinante para la ciencia planetaria.

Incógnitas sobre su origen y naturaleza

Lo más desconcertante para los expertos es la presencia de carbono molecular en un entorno donde las temperaturas oscilan entre los 650 y los 2.000 grados Celsius. En condiciones normales de calor intenso, el carbono tiende a enlazarse con otros elementos, pero en este caso parece mantenerse aislado debido a la falta casi total de oxígeno y nitrógeno.

Ante estas anomalías, los científicos plantean la posibilidad de que no se trate de un planeta convencional, sino de los restos de una estrella que fue devorada parcialmente por el púlsar. Sin embargo, esta teoría no logra explicar la totalidad de las extrañas propiedades detectadas, dejando a este objeto como una rareza cósmica única en su tipo.