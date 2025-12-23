Algunos animales pueden respirar por el ano: el sorprendente hallazgo científico

Investigadores japoneses y colaboradores demostraron en modelos animales que algunos mamíferos, como los ratones, ratas y cerdos, pueden absorber oxígeno a través del intestino distal si se les administra oxígeno en forma de gas o de líquido especial. El hallazgo abre la puerta a una técnica experimental llamada ventilación enteral (EVA) que podría servir como soporte temporal en emergencias respiratorias.
Puede parecer totalmente extraño e incluso parecer una broma, pero no. El descubrimiento, donde se revela que ciertos animales pueden respirar por su ano en casos de emergencia, puede ser, además, muy eficiente en personas con insuficiencia respiratoria, tal como ocurría en la pandemia.
Algunos animales pueden respirar por el ano: que revela el descubrimiento
Un equipo científico de la Universidad Médica y Odontológica de Tokio (TMDU) ha demostrado a través de un estudio que algunos mamíferos, entre ellos los cerdos y algunas especies de roedores, comparten una insólita capacidad que los hace únicos: son capaces de usar los intestinos para respirar en determinadas situaciones de emergencia.
El equipo de trabajo demuestra que, en condiciones de hipoxia severa, la administración de oxígeno por vía rectal (tanto en forma de gas como mediante líquidos enriquecidos en oxígeno) aumenta la oxigenación sistémica y mejora la supervivencia en ratones y cerdos. En ensayos posteriores se confirmó que la entrega de un líquido portador de oxígeno (perfluorocarbono oxigenado) eleva significativamente la presión arterial de oxígeno en modelos porcinos.
Los investigadores probaron dos variantes. Por un lado, la introducción controlada de oxígeno gaseoso por vía rectal y por otro, la administración de un líquido oxigenado por el mismo conducto. Ambos métodos explotan la rica vascularización de la mucosa rectal para transferir oxígeno a la sangre. En modelos pequeños (ratones/ratas) la técnica salvó animales en cámaras con oxígeno muy bajo; en cerdos, la l-EVA mejoró rápidamente los parámetros sanguíneos de oxigenación.
De hecho, cuando no se les aplicaba esta respiración supletoria, ninguno de los ratones del estudio pudo sobrevivir más de 11 minutos en condiciones de oxígeno extremadamente bajas, mientras que cuando se les sometió a esta técnica de ventilación intestinal, el 75% de estos roedores sobrevivieron 50 minutos en condiciones de hipoxia.
En este sentido, los resultados muestran que es posible la oxigenación extrapulmonar en mamíferos bajo condiciones controladas de laboratorio, pero existen limitaciones importantes. Pues muchos experimentos necesitan preparar o irritar la mucosa para aumentar la difusión, la eficacia aún es menor que la ventilación pulmonar en condiciones normales, y faltan estudios clínicos robustos en humanos.