Algunos animales pueden respirar por el ano: el sorprendente hallazgo científico

El equipo de trabajo demuestra que, en condiciones de hipoxia severa, la administración de oxígeno por vía rectal (tanto en forma de gas como mediante líquidos enriquecidos en oxígeno) aumenta la oxigenación sistémica y mejora la supervivencia en ratones y cerdos. En ensayos posteriores se confirmó que la entrega de un líquido portador de oxígeno (perfluorocarbono oxigenado) eleva significativamente la presión arterial de oxígeno en modelos porcinos.

Los investigadores probaron dos variantes. Por un lado, la introducción controlada de oxígeno gaseoso por vía rectal y por otro, la administración de un líquido oxigenado por el mismo conducto. Ambos métodos explotan la rica vascularización de la mucosa rectal para transferir oxígeno a la sangre. En modelos pequeños (ratones/ratas) la técnica salvó animales en cámaras con oxígeno muy bajo; en cerdos, la l-EVA mejoró rápidamente los parámetros sanguíneos de oxigenación.

cerdos y ratones (1) Se usaron dos métodos en el descubrimiento: la administración de un gas y un líquido rico en oxígeno a través de la misma vía.

De hecho, cuando no se les aplicaba esta respiración supletoria, ninguno de los ratones del estudio pudo sobrevivir más de 11 minutos en condiciones de oxígeno extremadamente bajas, mientras que cuando se les sometió a esta técnica de ventilación intestinal, el 75% de estos roedores sobrevivieron 50 minutos en condiciones de hipoxia.

En este sentido, los resultados muestran que es posible la oxigenación extrapulmonar en mamíferos bajo condiciones controladas de laboratorio, pero existen limitaciones importantes. Pues muchos experimentos necesitan preparar o irritar la mucosa para aumentar la difusión, la eficacia aún es menor que la ventilación pulmonar en condiciones normales, y faltan estudios clínicos robustos en humanos.