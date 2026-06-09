El animal que apenas dejó de estar en peligro de extinción y ya habilitaron su caza

A su vez, la falta de vegetación en las riberas afectó a otras especies. Por ejemplo, los castores se quedaron sin material para construir sus represas y muchas aves perdieron espacios de anidación. En enero de 1995, tras décadas de debate, se reintrodujeron 14 lobos grises provenientes de Canadá. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los biólogos.

Lobo de Yelloston (1)

La vuelta del lobo al Parque Nacional Yellowstone

Los lobos no solo redujeron la población de alces, sino que también modificaron su comportamiento: comenzaron a evitar los valles abiertos y las zonas ribereñas para reducir el riesgo de ser cazados. Este cambio permitió que la vegetación comenzara a recuperarse de forma progresiva.

En Yellowstone, la presencia del lobo también abrió un fuerte debate entre ecología y política. Dentro del parque, la especie está completamente protegida, pero al cruzar sus límites hacia estados como Montana, Idaho o Wyoming, pierde esa protección federal. En estas regiones, la caza está permitida bajo regulaciones estatales, con el objetivo de controlar posibles ataques al ganado y manejar las poblaciones de fauna silvestre.

El conflicto se intensificó en 2021, cuando en algunos estados se eliminaron límites de captura, lo que derivó en la muerte de manadas completas que salieron del parque. En la actualidad, la presión de organizaciones conservacionistas y la aparición de brotes de enfermedades han llevado a revisar esas políticas, reduciendo las cuotas de caza y buscando un equilibrio entre la seguridad rural y la conservación de uno de los casos ecológicos más emblemáticos del mundo.