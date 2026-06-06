En 2013, la ciencia sudamericana sumó una pieza inesperada a su mapa de biodiversidad, se trata de la identificación formal de un nuevo animal carnívoro que había permanecido oculto durante décadas bajo una identidad equivocada.
El protagonista de este hallazgo fue el olinguito (Bassaricyon neblina), un pequeño habitante de los bosques nublados de los Andes que, durante años, había sido confundido con especies similares del mismo grupo.
Pasó confundido con otro animal hasta que descubrieron una nueva especie de Sudamérica
Durante años se pensó que era una variación de especies ya conocidas. Fue el trabajo del equipo liderado por el zoólogo Kristofer Helgen, del Smithsonian, lo que permitió confirmar mediante análisis morfológicos y genéticos que se trataba de una especie distinta. El olinguito es un animal que habita regiones de alta montaña en Colombia y Ecuador, en ecosistemas húmedos y fríos donde la vegetación densa dificulta la observación directa.
El reconocimiento oficial de esta especie en 2013 marcó un hito relevante, fue el primer carnívoro identificado en América en más de treinta años. Más allá de su valor taxonómico, el hallazgo puso en evidencia un hecho fundamental para la biología contemporánea, incluso en regiones relativamente estudiadas, todavía existen especies por describir o reclasificar.
Como es este animal
- El olinguito es el carnívoro más pequeño dentro de su género, lo que lo diferencia de otros parientes como los olingos, que son de mayor tamaño y más robustos.
- Posee un cráneo más redondeado y una dentición adaptada a una dieta variada, lo que ayudó a los científicos a distinguirlo como una especie separada.
- Tiene una reproducción lenta, con pocas crías por camada, lo que influye en su baja tasa de crecimiento poblacional en estado silvestre.
- Es un animal muy esquivo y de comportamiento solitario, lo que explica por qué fue difícil de observar directamente en su hábitat natural durante años.
- Mide aproximadamente entre 35 y 50 centímetros de cuerpo, sin contar la cola. Pesa en promedio entre 900 gramos y 1,5 kilogramos, siendo uno de los carnívoros más pequeños de Sudamérica.