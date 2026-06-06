Pasó confundido con otro animal hasta que descubrieron una nueva especie de Sudamérica

Durante años se pensó que era una variación de especies ya conocidas. Fue el trabajo del equipo liderado por el zoólogo Kristofer Helgen, del Smithsonian, lo que permitió confirmar mediante análisis morfológicos y genéticos que se trataba de una especie distinta. El olinguito es un animal que habita regiones de alta montaña en Colombia y Ecuador, en ecosistemas húmedos y fríos donde la vegetación densa dificulta la observación directa.

El reconocimiento oficial de esta especie en 2013 marcó un hito relevante, fue el primer carnívoro identificado en América en más de treinta años. Más allá de su valor taxonómico, el hallazgo puso en evidencia un hecho fundamental para la biología contemporánea, incluso en regiones relativamente estudiadas, todavía existen especies por describir o reclasificar.

olinguito (2)

Como es este animal