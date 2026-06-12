Luego de 10 años de abrir las presas de un río se cumple el objetivo y regresa un animal que había desaparecido hace 50 años
Lo que comenzó hace diez años con la apertura de unas compuertas de un río hoy muestra uno de sus resultados más simbólicos. El retorno de un animal que llevaba medio siglo ausente
La reaparición de la nutria en el río Manzanares confirma la mejora de la calidad del agua y el regreso de la biodiversidad a uno de los ecosistemas urbanos más emblemáticos de la capital española. Las imágenes obtenidas mediante cámaras de seguimiento instaladas en la Presa 6 han despejado cualquier duda. Este animal ha vuelto al Manzanares.
Diez años después de abrir las presas, regresa un animal desaparecido hace medio siglo
La nutria europea (Lutra lutra) fue durante siglos una habitante habitual de numerosos ríos de la península ibérica. Sin embargo, la contaminación, la degradación de los cauces y la presión humana provocaron su desaparición de muchas zonas durante el siglo XX. Durante las inspecciones realizadas en abril de 2026, los técnicos localizaron huellas de cinco dedos con una anchura aproximada de 5,5 centímetros, además de excrementos característicos que estos animales utilizan para marcar su territorio.
Posteriormente, las cámaras instaladas en la zona captaron imágenes de un ejemplar durante la madrugada, confirmando definitivamente su identidad. El hallazgo llega una década después de una de las decisiones más importantes para el futuro del río. En 2016, el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo y la propuesta de Ecologistas en Acción, decidió cambiar radicalmente la gestión del Manzanares con el objetivo de recuperar su cauce natural.
Cómo cambió el río tras la apertura de las compuertas
Como primera medida, en mayo del 2016 año se procedió a la apertura de todas las presas a lo largo de los 7,5 kilómetros de recorrido urbano del río. Aquella decisión marcó el inicio del proceso de renaturalización y la recuperación de su función como corredor ecológico.
La apertura de las presas provocó un descenso del nivel del agua y permitió que el río recuperara parte de su dinámica fluvial natural. Como consecuencia, comenzaron a formarse barras de arena y pequeñas islas que hoy funcionan como zonas de conexión entre los distintos tramos del cauce. La transformación también impulsó el regreso de numerosas especies animales. Los peces volvieron a reproducirse en el río y actualmente pueden observarse gobios, alburnos, carpas, peces gato y, especialmente, barbos.
Pocas especies ofrecen tanta información sobre la salud de un ecosistema como la nutria. Este mamífero ocupa uno de los niveles más altos de la cadena alimentaria y depende de una compleja red biológica para sobrevivir. Su presencia indica que existe suficiente alimento, una buena calidad del agua y un hábitat capaz de sostener una gran diversidad de organismos. Por ello, el regreso de la nutria no solo representa la vuelta de una especie desaparecida durante décadas, sino también la confirmación de que el Manzanares está recuperando el equilibrio ecológico que había perdido.