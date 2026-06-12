Luego de 10 años de abrir las presas de un río se cumple el objetivo y regresa un animal que había desaparecido hace 50 años

Posteriormente, las cámaras instaladas en la zona captaron imágenes de un ejemplar durante la madrugada, confirmando definitivamente su identidad. El hallazgo llega una década después de una de las decisiones más importantes para el futuro del río. En 2016, el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo y la propuesta de Ecologistas en Acción, decidió cambiar radicalmente la gestión del Manzanares con el objetivo de recuperar su cauce natural.

Nutria ríos manzanares (1)

Cómo cambió el río tras la apertura de las compuertas

Como primera medida, en mayo del 2016 año se procedió a la apertura de todas las presas a lo largo de los 7,5 kilómetros de recorrido urbano del río. Aquella decisión marcó el inicio del proceso de renaturalización y la recuperación de su función como corredor ecológico.

La apertura de las presas provocó un descenso del nivel del agua y permitió que el río recuperara parte de su dinámica fluvial natural. Como consecuencia, comenzaron a formarse barras de arena y pequeñas islas que hoy funcionan como zonas de conexión entre los distintos tramos del cauce. La transformación también impulsó el regreso de numerosas especies animales. Los peces volvieron a reproducirse en el río y actualmente pueden observarse gobios, alburnos, carpas, peces gato y, especialmente, barbos.

Pocas especies ofrecen tanta información sobre la salud de un ecosistema como la nutria. Este mamífero ocupa uno de los niveles más altos de la cadena alimentaria y depende de una compleja red biológica para sobrevivir. Su presencia indica que existe suficiente alimento, una buena calidad del agua y un hábitat capaz de sostener una gran diversidad de organismos. Por ello, el regreso de la nutria no solo representa la vuelta de una especie desaparecida durante décadas, sino también la confirmación de que el Manzanares está recuperando el equilibrio ecológico que había perdido.