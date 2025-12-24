Arqueólogos no dan crédito al descubrimiento realizado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá

El aspecto más impactante de este descubrimiento es que la nave conserva sus dos mástiles erguidos. En la inmensa mayoría de los naufragios, estas estructuras verticales son las primeras en colapsar debido a las tormentas, la degradación natural de la madera o el impacto de anclas de otros barcos, por lo que verlos de pie generó una emoción abrumadora en el grupo de exploración.

naufragio El naufragio se conservó my bien bajo el agua.

El análisis de los arqueólogos y el misterio del origen

Aunque la identidad exacta del barco sigue siendo un misterio absoluto, los arqueólogos y especialistas han comenzado a unir las piezas del rompecabezas basándose en la arquitectura naval visible en las imágenes. Existen indicios claros de que la embarcación es muy antigua, posiblemente de principios del siglo XIX, lo que la haría mucho más vieja que el barco que buscaban originalmente. Un detalle clave observado es la aparente presencia de aparejos de cuerda en lugar de cables metálicos. Dado que el cable metálico comenzó a generalizarse después de 1850 y la cuerda orgánica tiende a descomponerse, su presencia junto con un cabrestante de diseño primitivo sugiere una fecha de construcción temprana.

lago Los buzos llegaron al descubrimiento de casualidad.

Para confirmar estas teorías y desvelar la historia oculta, se planean futuras inmersiones con fines científicos. El objetivo principal será recolectar muestras de madera para realizar análisis dendrocronológicos (anillos de los árboles) y tomar medidas precisas para calcular el tonelaje del navío. Esta información técnica permitirá cruzar datos con los antiguos registros de navegación y bitácoras de los Grandes Lagos para, finalmente, identificar este tesoro sumergido.