Un equipo de exploración subacuática que rastreaba las profundidades en busca de una embarcación perdida hace más de un siglo se encontró con una sorpresa mayúscula. Mientras la misión intentaba localizar la goleta "Rapid City", hundida en 1917 cerca de Toronto, el sonar llegó al descubrimiento una estructura diferente que descansaba a unos 90 metros bajo la superficie.
Arqueólogos no dan crédito al descubrimiento realizado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá
Un equipo de buzos realizó un "prístino" descubrimiento submarino, con detalles que dejaron a los especialistas sin habla
Este inesperado descubrimiento tuvo lugar en las frías y oscuras aguas del lago Ontario, en Canadá, y ha captado la atención internacional debido a su improbable y espectacular estado de conservación.
Los detalles de un descubrimiento "prístino"
Lo que encontraron los buzos fue un navío que parece desafiar el paso del tiempo y la lógica de la degradación subacuática. Aunque el casco está recubierto por una densa capa de mejillones quagga, una especie invasora común en la región, la estructura principal se mantiene prácticamente intacta y de una sola pieza. Heison Chak, líder de la expedición, describió el sitio del hallazgo como "prístino".
El aspecto más impactante de este descubrimiento es que la nave conserva sus dos mástiles erguidos. En la inmensa mayoría de los naufragios, estas estructuras verticales son las primeras en colapsar debido a las tormentas, la degradación natural de la madera o el impacto de anclas de otros barcos, por lo que verlos de pie generó una emoción abrumadora en el grupo de exploración.
El análisis de los arqueólogos y el misterio del origen
Aunque la identidad exacta del barco sigue siendo un misterio absoluto, los arqueólogos y especialistas han comenzado a unir las piezas del rompecabezas basándose en la arquitectura naval visible en las imágenes. Existen indicios claros de que la embarcación es muy antigua, posiblemente de principios del siglo XIX, lo que la haría mucho más vieja que el barco que buscaban originalmente. Un detalle clave observado es la aparente presencia de aparejos de cuerda en lugar de cables metálicos. Dado que el cable metálico comenzó a generalizarse después de 1850 y la cuerda orgánica tiende a descomponerse, su presencia junto con un cabrestante de diseño primitivo sugiere una fecha de construcción temprana.
Para confirmar estas teorías y desvelar la historia oculta, se planean futuras inmersiones con fines científicos. El objetivo principal será recolectar muestras de madera para realizar análisis dendrocronológicos (anillos de los árboles) y tomar medidas precisas para calcular el tonelaje del navío. Esta información técnica permitirá cruzar datos con los antiguos registros de navegación y bitácoras de los Grandes Lagos para, finalmente, identificar este tesoro sumergido.