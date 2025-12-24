Sergio Fadón, voluntario de la Fundación Puente Vincular, dio detalles sobre una cena de Nochebuena en la calle que la entidad organizó junto con la Iglesia para las personas que no tienen con quién pasar ese importante momento del año. El evento se realizará este 24 de diciembre frente a la parroquia San Nicolás y Santiago Apóstol, ubicada en la Peatonal Sarmiento de Ciudad.
Así se planeó la cena de Nochebuena para más de 600 personas en plena peatonal Sarmiento
Sergio Fadón, voluntario de Puente Vincular, brindó detalles sobre el evento solidario que se realizará este 24 de diciembre en la Peatonal Sarmiento de la Ciudad de Mendoza
"Esperamos a entre 600 y 700 personas, por lo que seguimos necesitando donaciones", contó Fadón en conversación con el periodista Pablo Gamba (Canal 7).
Será uno de los instantes fundamentales para la entidad. La Fundación Puente Vincular realiza colectas de alimentos hace semanas para las personas en situación de calle o aquellos que están en Nochebuena sin compañía. Todo con voluntarios. A puro corazón.
Nochebuena y una mesa con quienes precisan una mano amiga
Algunos de los voluntarios ya decidieron pasar la cena de Nochebuena en la Peatonal mientras sus familias celebran en casa, en tanto que otros se van a ir con toda la parentela y la comida a la puerta de la parroquia, para confraternizar con amigos y desconocidos.
"La idea es que compartamos entre todos", propuso Fadón.
"Por suerte -agregó Sergio- para esta noche (miércoles) tenemos algunas empanadas, pernil, bebidas. Sigue faltando, porque puede que vengan todavía más personas que las que esperamos. Así que agradecemos lo que ya tenemos y a todos los que se sumaron como voluntarios e invitamos a que nos traigan donaciones a la Peatonal Sarmiento desde las 10 de la mañana hasta las 21.30. A las 22 arrancamos con la cena", contó el entrevistado.
Por su parte, Marcelo De Benedectis, párroco de Santiago Apóstol y San Nicolás y vocero del Arzobispado, hizo la siguiente invitación:
Como se apuntó más arriba, en la peatonal Sarmiento se reciben donaciones durante el día, o se puede contactar a la fundación al 2616413390. También se reciben aportes a través del alias: puentevincular. Es una oportunidad para que la solidaridad de los mendocinos permita que todos tengan un plato de comida y compañía en esta Nochebuena.