Así se planeó la cena de Nochebuena para más de 600 personas en plena peatonal Sarmiento

Puente Vincular flyer La invitación de Puente Vincular para esta Nochebuena.

Nochebuena y una mesa con quienes precisan una mano amiga

Algunos de los voluntarios ya decidieron pasar la cena de Nochebuena en la Peatonal mientras sus familias celebran en casa, en tanto que otros se van a ir con toda la parentela y la comida a la puerta de la parroquia, para confraternizar con amigos y desconocidos.

"La idea es que compartamos entre todos", propuso Fadón.

Sergio Fadón Puente Vincular retrato Sergio Fadón, voluntario de la Fundación Puente Vincular. Foto obtenida y editada de Instagram.

"Por suerte -agregó Sergio- para esta noche (miércoles) tenemos algunas empanadas, pernil, bebidas. Sigue faltando, porque puede que vengan todavía más personas que las que esperamos. Así que agradecemos lo que ya tenemos y a todos los que se sumaron como voluntarios e invitamos a que nos traigan donaciones a la Peatonal Sarmiento desde las 10 de la mañana hasta las 21.30. A las 22 arrancamos con la cena", contó el entrevistado.

Por su parte, Marcelo De Benedectis, párroco de Santiago Apóstol y San Nicolás y vocero del Arzobispado, hizo la siguiente invitación:

Embed - Marcelo de Benedectis invita a una cena de Nochebuena en la Peatonal Sarmiento

Como se apuntó más arriba, en la peatonal Sarmiento se reciben donaciones durante el día, o se puede contactar a la fundación al 2616413390. También se reciben aportes a través del alias: puentevincular. Es una oportunidad para que la solidaridad de los mendocinos permita que todos tengan un plato de comida y compañía en esta Nochebuena.