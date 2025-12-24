El electrodoméstico que tenés que desenchufar en Nochebuena para evitar un cortocircuito en casa

electrodomésticos que hay que desenchufar (1) Para evitar riesgos desenchufa todos los electrodomésticos que no uses.

Pues, muchas personas la dejan enchufada por comodidad, aunque no esté en uso. Durante las fiestas también es habitual usar múltiples electrodomésticos al mismo tiempo, distraerse con invitados y dejar la pava eléctrica enchufada. Entonces, la combinación de electricidad y distracciones aumenta el riesgo de accidentes domésticos, sumado a ello si se van de casa y dejan el arbolito enchufado.

Esto ayuda a evitar sobrecargas eléctricas, reducir el riesgo de cortocircuitos, prevenir incendios por fallas eléctricas y a ahorrar energía, claro. Es una acción simple que puede marcar una gran diferencia en seguridad.

Si bien la pava eléctrica es uno de los más riesgosos, también conviene prestar atención a las tostadoras, freidoras eléctricas, cafeteras, hornos eléctricos, etc.

Consejos para una Nochebuena segura

pava electrica La pava eléctrica puede generar sobrecalentamiento, peor aún si hay muchas cosas enchufadas en el hogar.

No usar zapatillas sobrecargadas.

Revisar cables y enchufes.

Mantener los electrodomésticos lejos del agua.

No dejar aparatos conectados sin supervisión.

En fechas donde la atención está puesta en celebrar, la seguridad suele quedar en segundo plano. Desenchufar los electrodomésticos que no se usen antes de irnos a festejar es un acto simple que ayuda a proteger la casa y disfrutar la Nochebuena sin sorpresas.