Durante Nochebuena, el uso simultáneo de luces decorativas, horno, heladera y pequeños electrodomésticos pone a prueba la instalación eléctrica de la casa. En ese sentido, la pava eléctrica se convierte en un riesgo silencioso si muchas veces queda enchufada después de poner el agua para los mates sin saber que se corre un gran riesgo.
El electrodoméstico que tenés que desenchufar en Nochebuena para evitar un cortocircuito en casa
Uno de los electrodomésticos que todo tenemos en casa conviene desenchufarlo en Nochebuena para reducir el riesgo de cortocircuitos y accidentes domésticos
Aunque parezca inofensiva, este aparato concentra alto consumo eléctrico y es una de las causas más frecuentes de fallas por sobrecarga.
Por qué la pava eléctrica puede provocar un cortocircuito
La pava eléctrica funciona con resistencias de alta potencia que calientan el agua en pocos minutos. Este mecanismo demanda mucha energía y, si se combina con enchufes en mal estado, zapatillas sobrecargadas, tener el arbolito de enchufado, cables dañados o instalaciones antiguas, puede provocar sobrecalentamiento, chispazos o incluso un cortocircuito.
Pues, muchas personas la dejan enchufada por comodidad, aunque no esté en uso. Durante las fiestas también es habitual usar múltiples electrodomésticos al mismo tiempo, distraerse con invitados y dejar la pava eléctrica enchufada. Entonces, la combinación de electricidad y distracciones aumenta el riesgo de accidentes domésticos, sumado a ello si se van de casa y dejan el arbolito enchufado.
Esto ayuda a evitar sobrecargas eléctricas, reducir el riesgo de cortocircuitos, prevenir incendios por fallas eléctricas y a ahorrar energía, claro. Es una acción simple que puede marcar una gran diferencia en seguridad.
Si bien la pava eléctrica es uno de los más riesgosos, también conviene prestar atención a las tostadoras, freidoras eléctricas, cafeteras, hornos eléctricos, etc.
Consejos para una Nochebuena segura
- No usar zapatillas sobrecargadas.
- Revisar cables y enchufes.
- Mantener los electrodomésticos lejos del agua.
- No dejar aparatos conectados sin supervisión.
En fechas donde la atención está puesta en celebrar, la seguridad suele quedar en segundo plano. Desenchufar los electrodomésticos que no se usen antes de irnos a festejar es un acto simple que ayuda a proteger la casa y disfrutar la Nochebuena sin sorpresas.