El día en que una mujer le "hackeó" el sistema al Estado y pudo votar incluso años antes del voto femenino

Era el año 1911 cuando Julieta Lanteri se animó a desafiar las leyes del momento y se convirtió en la primera mujer en votar en América Latina. Así, se adelantó varias décadas al sufragio femenino. Ella, además de ser una adelantada para la época, fue una de las primeras cinco mujeres en recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata, una institución exclusiva para varones.

Si bien nació en Italia, a los seis años de edad ya se encontraba en Argentina sin saber que años más tarde se volvería fundamental para la historia del país. Sus pasos fueron muy importantes para llegar a votar: fundó la Asociación Universitaria Argentina, la Liga Argentina de Mujeres Librepensadoras y el Partido Feminista Nacional; expuso en el congreso internacional de librepensamiento temas como la igualdad de género, política y el divorcio y además, en el centenario de la revolución, convocó al Primer Congreso Internacional Femenino del mundo.

mujer votando en argentina, juliana lanteri Julieta Lanteri, la primera sudamericana que pudo votar en 1911. Fuente Infobae

Fue así que llegó el 16 de julio de 1911 y la Municipalidad porteña llamó a actualizar los padrones, pero la convocatoria hablaba de "profesionales" y "residentes", sin especificar el género; la mujer fue a la justicia y exigió su derecho. Julieta Lanteri, entonces, fue la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino, y en las elecciones del 26 de noviembre de ese año fue la primera sudamericana que pudo votar en la mesa 1 de la segunda sección electoral de la Capital Federal, en el atrio de la iglesia de San Juan Evangelista en el barrio de la Boca.

El Estado contraatacó ante el escándalo y el Concejo Deliberante sacó una ley de urgencia diciendo que para votar había que tener el empadronamiento militar exclusivo para hombres y en 1930 tras el golpe de Estado de Uriburu, la mujer alzó la voz contra la dictadura.

Finalmente, ocurrió lo temido: murió sospechosamente en un asesinato encubierto. El 23 de febrero de 1932, caminaba por Diagonal Norte y un auto, haciendo marcha atrás por la vereda, la atropelló y huyó. El conductor era un sicario de la extrema derecha (Liga Patriótica) y quedó en libertad.