Cayó por el balcón de un cuarto piso y su mujer explicó que "estaba alterado"

Embed En Rosario, un hombre cayó al vacío desde un cuarto piso y sobrevivió tras amortiguar la caída en el capot de un patrullero. pic.twitter.com/hkZZlr0v23 — BLENDER (@estoesblender) May 13, 2026

La caída de un edificio en Rosario

Estefanía, de 33 años, es la pareja del protagonista del episodio. Pese a que la mujer no quiso brindar declaraciones ante los medios de comunicación que le consultaron sobre el hecho, sí expuso su versión ante la Justicia.

La mujer declaró en el expediente penal que busca determinar lo ocurrido y explicó lisa y llanamente que el hombre “estaba alterado por un problema de consumo de estupefacientes”.

El caso se conoció el miércoles pasado en horas de la mañana cuando un vecino grabó a una persona que colgaba de un balcón en un edificio ubicado en las calles Dorrego y Tucumán, Rosario. En las imágenes se logra observar que durante varios segundos quedó suspendido en el aire intentando sostenerse, hasta que finalmente no pudo resistir el peso y cayó al vacío.

Pese a que en un comienzo se indicó que hubo previamente una pelea entre la pareja, hasta ahora las autoridades destacan que no se pudo establecer esa hipótesis. Se espera que la mujer amplíe su declaración para conocer más detalles sobre la caída que dejó al sujeto malherido.