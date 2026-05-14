Una caída de un hombre desde un cuarto piso de un edificio se viralizó a mediados de esta semana. No sólo porque el llamativo episodio ocurrido en Rosario quedó registrado en un video que se reprodujo por miles en las redes sociales, sino por la particular explicación que brindó la pareja del hombre.
Cayó por el balcón de un cuarto piso y su mujer explicó que "estaba alterado"
La caída, que se viralizó ya que quedó registrada por una cámara, ocurrió en Rosario el miércoles pasado y la víctima está internada
La pareja del hombre que cayó desde un cuarto piso en la ciudad santafesina de Rosario habló por primera vez tras el hecho, aunque no lo hizo públicamente sino que explicó ante la Justicia que la víctima se encontraba “alterado”.
Tras la caída ocurrida el miércoles pasado, el sujeto se encuentra internado en estado reservado, mientras continúa viralizándose el video del momento.
La caída de un edificio en Rosario
Estefanía, de 33 años, es la pareja del protagonista del episodio. Pese a que la mujer no quiso brindar declaraciones ante los medios de comunicación que le consultaron sobre el hecho, sí expuso su versión ante la Justicia.
La mujer declaró en el expediente penal que busca determinar lo ocurrido y explicó lisa y llanamente que el hombre “estaba alterado por un problema de consumo de estupefacientes”.
El caso se conoció el miércoles pasado en horas de la mañana cuando un vecino grabó a una persona que colgaba de un balcón en un edificio ubicado en las calles Dorrego y Tucumán, Rosario. En las imágenes se logra observar que durante varios segundos quedó suspendido en el aire intentando sostenerse, hasta que finalmente no pudo resistir el peso y cayó al vacío.
Pese a que en un comienzo se indicó que hubo previamente una pelea entre la pareja, hasta ahora las autoridades destacan que no se pudo establecer esa hipótesis. Se espera que la mujer amplíe su declaración para conocer más detalles sobre la caída que dejó al sujeto malherido.