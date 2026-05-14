La muerte de un marinero en alta mar y la lupa en su capitán y un médico del barco

muerte marinero matias vilches 3 Matías Vilchez murió el 26 de abril pasado.

Muerte en alta mar

La travesía comenzó el 17 de abril cuando Matías Vilchez formó parte de la tripulación del barco Don Nicola, que zarpó para pescar merluza a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.

El viaje transcurría sin inconvenientes hasta que una semana después el marinero comenzó a sentirse mal, por lo que se activó una llamada con personal especializado de la Prefectura Naval para dar inicio a un tratamiento a bordo del barco.

Desde el medio La Capital de Mar del Plata detallaron que el cuadro empeoró a las horas cuando Matías Vilchez presentó vómitos con sangre, diarrea con restos hemáticos, intenso dolor y síntomas neurológicos.

muerte marinero matias vilches 2 La víctima fatal que murió en el barco.

Un dato que se supo en la investigación es que durante su internación en el barco se contactó con su mujer y llegó a advertirle: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero”. Aun así, pese a la gravedad del cuadro, no recibió asistencia correspondiente y tampoco fue rescatado para una mejor atención en un hospital, lo que provocó su muerte al día siguiente, el sábado 25 a la madrugada.

Leandro Laserna, abogado de la familia del marinero, sostuvo que Matías Vilchez padeció 17 horas de agonía y abandono, por lo que acusan al capitán y al médico por la falta de atención. La autopsia confirmó que murió de un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar. Ahora, la Justicia Federal busca establecer las responsabilidades. La causa está caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”.