Un barco de pesca en alta mar. La muerte de uno de sus marineros. Una investigación que puso la lupa en el capitán y un médico de la nave. Este es el combo de una investigación federal que se lleva adelante en Mar del Plata desde los últimos días.
La muerte de un marinero en alta mar y la lupa en su capitán y un médico del barco
La muerte del marinero ocurrió el 25 de abril pasado y ahora una investigación penal busca determinar si hubo abandono de personas
La Justicia Federal investiga al capitán de un barco y a un médico por la muerte del marinero Matías Vilchez, quien el sábado 25 de abril falleció en altamar tras horas de agonía.
La principal hipótesis no versa sobre un hecho violento como un asesinato, pero sí se investiga si la muerte fue causada por un abandono de persona.
Muerte en alta mar
La travesía comenzó el 17 de abril cuando Matías Vilchez formó parte de la tripulación del barco Don Nicola, que zarpó para pescar merluza a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.
El viaje transcurría sin inconvenientes hasta que una semana después el marinero comenzó a sentirse mal, por lo que se activó una llamada con personal especializado de la Prefectura Naval para dar inicio a un tratamiento a bordo del barco.
Desde el medio La Capital de Mar del Plata detallaron que el cuadro empeoró a las horas cuando Matías Vilchez presentó vómitos con sangre, diarrea con restos hemáticos, intenso dolor y síntomas neurológicos.
Un dato que se supo en la investigación es que durante su internación en el barco se contactó con su mujer y llegó a advertirle: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero”. Aun así, pese a la gravedad del cuadro, no recibió asistencia correspondiente y tampoco fue rescatado para una mejor atención en un hospital, lo que provocó su muerte al día siguiente, el sábado 25 a la madrugada.
Leandro Laserna, abogado de la familia del marinero, sostuvo que Matías Vilchez padeció 17 horas de agonía y abandono, por lo que acusan al capitán y al médico por la falta de atención. La autopsia confirmó que murió de un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar. Ahora, la Justicia Federal busca establecer las responsabilidades. La causa está caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”.