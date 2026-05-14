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Acertijo para genios: qué es lo que puede revivir a los muertos, durar toda la vida y tenerlo todas las personas

Este es uno de los mejores acertijos para desafiar tu mente: ¿qué elemento, capaz de revivir y ser eterno, reside en cada uno de nosotros?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Acertijo para genios: lo que puede revivir a los muertos y durar toda la vida lo tenemos todas las personas. Fuente: Canva

Acertijo para genios: lo que puede revivir a los muertos y durar toda la vida lo tenemos todas las personas. Fuente: Canva

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.

En este caso el desafío dice: pueden revivir a los muertos. Pueden hacerle llorar o hacerle reír o hacerle joven de nuevo. Nacen en un instante pero duran toda una vida. ¿Qué son? A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

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¿Te has puesto a pensar que es lo que puede revivir a los muertos y durar toda la viday que, además lo tenemos todas las personas? Fuente Canva

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

El mejor de los acertijos para pensar: ¿qué cosa puede revivir a los muertos y durar toda la vida?

Los acertijos como este son ideal cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

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La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Fuente ChatGPT.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Fuente ChatGPT.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: solo viven en nuestra mente.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: los recuerdos. Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

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