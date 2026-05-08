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Desafío de lógica

Acertijo capcioso solo para genios: ¿qué cosa tiene un ojo, pero no ve?

Este es uno de los acertijos de lógica pone a prueba tu ingenio, rapidez mental y sentido común. ¿Qué es lo que tiene un ojo y así todo no logra ver?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Acertijo capcioso solo para genios: ¿qué cosa tiene un ojo, pero no ve? Fuente: Canva.

Acertijo capcioso solo para genios: ¿qué cosa tiene un ojo, pero no ve? Fuente: Canva.

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.

En este caso el desafío dice: no es persona ni cámara, tiene ojos, pero no ve... ¿qué es?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

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¿Te has puesto a pensar qué cosa tiene un ojo aunque no ve?

El mejor de los acertijos para pensar: ¿qué cosa tiene un ojo, pero no ve?

Los acertijos como este son ideal cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: aunque muchos intentan buscar una respuesta complicada, la solución está en un objeto cotidiano que todos conocemos.

coser en maquina de coser
La respuesta del acertijo est&aacute; escondida en esta imagen. Fuente: Canva.

La respuesta del acertijo está escondida en esta imagen. Fuente: Canva.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: la aguja.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

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