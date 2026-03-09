Acertijo de lógica: un lechero tiene dos botellas y debe medir exactamente 1 galón, ¿podés resolverlo?

Los acertijos matemáticos y de lógica son una forma entretenida de ejercitar el cerebro. Este desafío, que parece simple a primera vista, obliga a pensar con atención cada movimiento para llegar a la solución correcta. ¿Te animas a descubrir la respuesta?
El acertijo del lechero y las dos botellas
Imaginá la siguiente situación: un lechero necesita medir exactamente 1 galón de leche, pero solo tiene a su disposición dos botellas vacías. Para que entiendas, un galón es una medida de volumen para líquidos que equivale a 3.785 litros o 128 onzas líquidas.
Una de las botellas tiene capacidad para 3 galones y la otra puede contener 5 galones. El problema es que no tiene ninguna marca de medición intermedia. Es decir, solo puede llenar completamente cada botella o vaciar su contenido. La pregunta es sencilla, pero desafiante: ¿cómo puede medir exactamente 1 galón usando únicamente estas dos botellas?
Este tipo de acertijos suele utilizarse para estimular el pensamiento lógico y la resolución de problemas. La clave está en aprovechar la diferencia de capacidad entre los dos recipientes.
Al manipular el contenido de las botellas y trasladar la leche de una a otra, es posible ir generando medidas intermedias hasta llegar a la cantidad exacta que se busca.
Ya que muchas personas intentan resolverlo mentalmente durante varios minutos antes de encontrar la estrategia correcta, te damos una pista: El lechero usará la botella de 3 galones primero para vaciar la leche en la botella de 5 galones.
Respuesta del acertijo
El lechero rellenará la botella de 3 galones y vaciará la leche en la botella de 5 galones. Rellenará la botella de 3 galones de nuevo y continuará llenando la botella de 5 galones hasta que esté llena. La leche que queda en la botella de 3 galones es exactamente 1 galón.