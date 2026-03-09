Acertijo de lógica: un lechero tiene dos botellas y debe medir exactamente 1 galón, ¿podés resolverlo?

Este tipo de acertijos suele utilizarse para estimular el pensamiento lógico y la resolución de problemas. La clave está en aprovechar la diferencia de capacidad entre los dos recipientes.

Al manipular el contenido de las botellas y trasladar la leche de una a otra, es posible ir generando medidas intermedias hasta llegar a la cantidad exacta que se busca.

leche en botella (1) Si no lo lograste, tranquilo. Te decimos la respuesta a continuación.

Ya que muchas personas intentan resolverlo mentalmente durante varios minutos antes de encontrar la estrategia correcta, te damos una pista: El lechero usará la botella de 3 galones primero para vaciar la leche en la botella de 5 galones.

Respuesta del acertijo

El lechero rellenará la botella de 3 galones y vaciará la leche en la botella de 5 galones. Rellenará la botella de 3 galones de nuevo y continuará llenando la botella de 5 galones hasta que esté llena. La leche que queda en la botella de 3 galones es exactamente 1 galón.