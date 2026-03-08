En una noche cargada de emociones, ganó la elección de Reina Nacional de la Vendimia 2026 la joven Azul Antolínez, quien se había consagrado como la esperanza de San Rafael para el cetro nacional de la fiesta máxima de los mendocinos. Y su coronación hace historia, ya que el departamento sureño de Mendoza llevaba 28 años sin reina nacional.
Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina de la Vendimia 2026
La joven de San Rafael fue elegida en el Teatro Griego Frank Romero Day como Reina Nacional de la Vendimia 2026, en una fiesta que cumplió 90 años de historia
La flamante soberana recibió los atributos nacionales este domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day, logrando que el departamento sureño recupere el trono mayor tras una impecable representación que cautivó al público.
Fue una elección bastante reñida. Agustina Giacomelli, de Tunuyán, se convirtió en la virreina al quedar con algunos votos menos en el escrutinio final.
Palabras de emoción en la Vendimia 2026
Azul Antolínez agradeció con emoción a los viñateros y a todos los mendocinos que la acompañaron.
"Este año cumplimos noventa años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis, y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia", expresó la nueva soberana entre lágrimas.
La virreina Agustina Giacomelli también tomó la palabra y agradeció a quienes la acompañaron en una noche que definió como "tan especial". Recordó a su familia, a sus amigas y a todo el equipo de la Municipalidad de Tunuyán. "Gracias por cuidarme y acompañarme, nada de esto sería posible sin ustedes", expresó.
Giacomelli también destacó el trabajo de los artistas que participaron del Acto Central y cerró con un homenaje a los trabajadores de la vid. "Gracias por seguir manteniendo nuestra identidad, nuestra cultura, noventa años de historia. Gracias, Mendoza, feliz Vendimia", concluyó.
Quién es la reina de la Vendimia 2026
La elección de la reina de San Rafael se había llevado a cabo a fines de enero, en el marco de la fiesta departamental "Tierra de Sueños", realizada en el emblemático anfiteatro Chacho Santa Cruz.
Azul llegó a la instancia nacional representando orgullosamente al distrito de El Nihuil, y logró imponerse en la votación departamental con 39 sufragios.
Azul Micaela Antolínez tiene 21 años y un perfil emprendedor: a los 16 empezó vendiendo collares y hoy cuenta con su negocio propio. Se destaca por su carisma y por representar a un distrito con gran potencial turístico y natural como El Nihuil.
Su profunda conexión con la agricultura y la historia local la perfilaba como candidata predilecta a la corona nacional de la Vendimia 2026. De hecho, la hinchada sanrafaelina fue sin duda una de las más vistosas de la velada en el Teatro Griego.
San Rafael, protagonista de la Vendimia 2026
Con este triunfo, San Rafael rompe una racha de 28 años sin coronas nacionales. La última vez que el municipio sureño obtuvo el cetro máximo de la Vendimia fue en el 1998 de la mano de María Cecilia Fornara.
Se trata de la décima reina nacional que llega desde San Rafael en los 90 años de historia de la Vendimia, pasando a ser el departamento con más reinas nacionales junto a Guaymallén.
Con la victoria de Azul, San Rafael reafirma su peso histórico en la vitivinicultura y devuelve la alegría a un pueblo que soñaba con volver a ver a su representante portando los atributos nacionales.