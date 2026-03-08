Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina de la Vendimia 2026

Vendimia 2026 - Reina y Virreina electas 00 Azul Antolínez fue elegida reina de la Vendimia 2026. La virreina es Agustina Giacomelli, de Tunuyán. Axel Lloret

Palabras de emoción en la Vendimia 2026

Azul Antolínez agradeció con emoción a los viñateros y a todos los mendocinos que la acompañaron.

"Este año cumplimos noventa años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis, y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia", expresó la nueva soberana entre lágrimas.

Vendimia 2026 - Azul Antolínez - Reina Nacional 00 Azul se mostró muy emocionada durante su coronación como reina de la Vendimia 2026. Nicolás Rios

La virreina Agustina Giacomelli también tomó la palabra y agradeció a quienes la acompañaron en una noche que definió como "tan especial". Recordó a su familia, a sus amigas y a todo el equipo de la Municipalidad de Tunuyán. "Gracias por cuidarme y acompañarme, nada de esto sería posible sin ustedes", expresó.

Giacomelli también destacó el trabajo de los artistas que participaron del Acto Central y cerró con un homenaje a los trabajadores de la vid. "Gracias por seguir manteniendo nuestra identidad, nuestra cultura, noventa años de historia. Gracias, Mendoza, feliz Vendimia", concluyó.

Quién es la reina de la Vendimia 2026

La elección de la reina de San Rafael se había llevado a cabo a fines de enero, en el marco de la fiesta departamental "Tierra de Sueños", realizada en el emblemático anfiteatro Chacho Santa Cruz.

Azul llegó a la instancia nacional representando orgullosamente al distrito de El Nihuil, y logró imponerse en la votación departamental con 39 sufragios.

Azul Micaela Antolínez tiene 21 años y un perfil emprendedor: a los 16 empezó vendiendo collares y hoy cuenta con su negocio propio. Se destaca por su carisma y por representar a un distrito con gran potencial turístico y natural como El Nihuil.

Su profunda conexión con la agricultura y la historia local la perfilaba como candidata predilecta a la corona nacional de la Vendimia 2026. De hecho, la hinchada sanrafaelina fue sin duda una de las más vistosas de la velada en el Teatro Griego.

Reina – Vendimia 2026 (San Rafael) Azul Antolínez. Foto: Cristian Lozano La Reina Nacional de la Vendimia 2026 había pasado por los estudios de El Siete como candidata, presentándose en "Sentí Vendimia". Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

San Rafael, protagonista de la Vendimia 2026

Con este triunfo, San Rafael rompe una racha de 28 años sin coronas nacionales. La última vez que el municipio sureño obtuvo el cetro máximo de la Vendimia fue en el 1998 de la mano de María Cecilia Fornara.

Se trata de la décima reina nacional que llega desde San Rafael en los 90 años de historia de la Vendimia, pasando a ser el departamento con más reinas nacionales junto a Guaymallén.

Con la victoria de Azul, San Rafael reafirma su peso histórico en la vitivinicultura y devuelve la alegría a un pueblo que soñaba con volver a ver a su representante portando los atributos nacionales.