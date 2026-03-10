Recuperaron durante la Vendimia más de tres toneladas de materiales sustentables

“El balance es muy positivo. Pudimos incorporar la concientización ambiental y la separación de residuos en eventos masivos que forman parte de la identidad de Mendoza, como la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central de la Vendimia. Lo más valioso fue la recepción de la gente: muchas personas se acercaron a preguntar, a participar de las dinámicas y a interesarse por cómo separar correctamente sus residuos”, explicó Carla Ortega, coordinadora de sostenibilidad.

Según detalló, durante las actividades se generaron múltiples espacios de diálogo con el público, donde los asistentes pudieron conocer de manera práctica cómo separar residuos y qué destino tienen los materiales reciclables.

"Muchos vecinos están separando los residuos en sus casas"

“Se generaron conversaciones muy positivas y vimos que hay cada vez más ciudadanos que ya están separando en sus casas o que quieren empezar a hacerlo mejor. Integrar estas acciones a la Vendimia permite que el mensaje llegue a miles de personas y refuerza la idea de que una Mendoza sostenible empieza también con pequeños gestos cotidianos”, agregó.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa fue la participación de cooperativas de recuperadores urbanos, que tuvieron un rol central en las tareas de separación y recuperación de materiales.

equipo de sostenibilidad Un gran equipo que trabajó para conservar la limpieza y recuperar materiales reciclables.

“Las cooperativas de recuperadores urbanos fueron protagonistas de estas acciones. Ellos son quienes conocen de primera mano el valor que tienen los materiales reciclables y el trabajo que hay detrás de cada residuo recuperado. Su participación permite visibilizar una tarea que es fundamental desde lo ambiental, pero también desde lo social y lo económico”, señaló Ortega.

Para la funcionaria, involucrar a estos actores en eventos masivos como la Vendimia también ayuda a que la sociedad comprenda mejor qué ocurre con los residuos una vez que son descartados.

“Involucrarlos en eventos masivos como la Vendimia no solo fortalece su trabajo, sino que también acerca a la ciudadanía a entender qué sucede con los residuos después de que los descartamos. Esa interacción directa genera mucha conciencia y reconocimiento hacia su labor”, sostuvo.

Dos toneladas de residuos en la Fiesta de la Cosecha y una tonelada en el acto central

En términos de resultados, las cifras también reflejan el impacto de estas acciones. Según los datos relevados junto a la Cooperativa El Algarrobo, durante la Fiesta de la Cosecha se recuperaron aproximadamente 2 toneladas de materiales reciclables, mientras que en el Acto Central de la Vendimia se recuperó cerca de 1 tonelada adicional.

“Estos números muestran el potencial que tienen los grandes eventos para avanzar en una gestión más responsable de los residuos. Cada material que se separa correctamente evita que termine en un relleno sanitario y vuelve al circuito productivo como recurso”, explicó Ortega.

residuos en vendimia dos Que los desechos vuelvan al circuito productivo, el objetivo del área de sostenibilidad.

Sin embargo, más allá del volumen recuperado, desde la coordinación de sostenibilidad destacan que el impacto más importante es cultural. Durante los festejos, miles de personas pudieron ver de cerca cómo funciona el proceso de separación y conocer el trabajo que realizan los recuperadores urbanos.

“Además del volumen recuperado, el impacto más importante es el cultural: miles de personas pudieron ver en acción la separación de residuos y el trabajo de los recuperadores urbanos, lo que ayuda a instalar cada vez más esta práctica en la vida cotidiana”, concluyó.

En una fiesta que celebra la tierra, el trabajo y el fruto de la vid, la incorporación de prácticas sostenibles aparece como un paso natural para el futuro. Así, mientras Mendoza celebra su vendimia frente al mundo, también busca mostrar que es posible disfrutar de los grandes eventos sin perder de vista el cuidado del ambiente.