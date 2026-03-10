Una multitud en el Frank Romero Day disfrutó de cuarteto, cumbia y el folclore del Chaqueño Palavecino

La noche cuartetera fue un éxito en el Frank Romero Day. Ante una multitud se presentaron Magui Olave, La Re Pandilla, La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo y Chaqueño Palavecino en esta jornada que se enmarca en los festejos por los 90 años de Vendimia.
Las puertas del teatro griego se abrieron a las 18 y de a poco el público fue acomodándose en las gradas, pero también en los cerros, un clásico de cualqueir fiesta en el mítico escenario vendimial.
A las 21 Magui Olave fue la encargada de salir al enorme escenario enclavado en medio de la precordillera mendocina para desplegar su show cuartetero y rítmico que presagió una verdadera fiesta que se extendió hasta la madrugada del martes. "A puro dolor", "Ya me enteré" y "Perdonarte ¿para qué?" fueron algunas de sus canciones más festejadas.
A su turno, Chaqueño Palavecino no desentonó para nada en una noche en la que estuvo dedicada a la cumbia de La re Pandilla y el cuarteto de LBC y Eugenia Quevedo que cerraría a todo motor. Para ello recurrió a sus hits más efectivos y populares como "Zamba y chacarera", "Amor Salvaje" o "La ley y la trampa" que hicieron saltar al público en el teatro griego. Además compartió pasajes de su presentación con Oscar Belondi, cantante de La Re Pandilla.
A toda cumbia La Re Pandilla siguió adelante con la fiesta en una noche sin lluvias y apenas fresca en la que tocó temas como "Muero por ti" o "Estaba aquí pensando" para luego dar paso a LBC y Eugenia Quevedo que cerraron una noche tremenda con su arrollador cuarteto.
La Banda de Carlitos y Equgenia Quevedo desplegaron su arrollador cuarteto y demostraron por qué son una de las agrupaciones más convocantes del país en lo que a cuarteto se refiere. Canciones como "Qué mal elegiste" (de Valeria Lynch) o "Con otra" sirvieron para que el público disfrutara, aunque fuera día de semana, hasta la madrugada de este martes.
NOTA EN PROCESO.