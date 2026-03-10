Una multitud en el Frank Romero Day disfrutó de cuarteto, cumbia y el folclore del Chaqueño Palavecino

Magui Olave en el teatro griego Vendimia 2026 Magui Olave en el escenario del teatro griego Frank Romero Day. Axel Lloret-UNO

A su turno, Chaqueño Palavecino no desentonó para nada en una noche en la que estuvo dedicada a la cumbia de La re Pandilla y el cuarteto de LBC y Eugenia Quevedo que cerraría a todo motor. Para ello recurrió a sus hits más efectivos y populares como "Zamba y chacarera", "Amor Salvaje" o "La ley y la trampa" que hicieron saltar al público en el teatro griego. Además compartió pasajes de su presentación con Oscar Belondi, cantante de La Re Pandilla.

La Repandilla y Chaqueño Palavecino Vendimia 2026 Oscar Belondi (La Re Pandilla) y Chaqueño Palavecino. Axel Lloret-UNO

A toda cumbia La Re Pandilla siguió adelante con la fiesta en una noche sin lluvias y apenas fresca en la que tocó temas como "Muero por ti" o "Estaba aquí pensando" para luego dar paso a LBC y Eugenia Quevedo que cerraron una noche tremenda con su arrollador cuarteto.

LBC y Eugenia Quevedo en el teatro griego Frank Romero Day Vendimia 2026 La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, protagonistas en el Frank Romero Day. Axel Lloret-UNO

La Banda de Carlitos y Equgenia Quevedo desplegaron su arrollador cuarteto y demostraron por qué son una de las agrupaciones más convocantes del país en lo que a cuarteto se refiere. Canciones como "Qué mal elegiste" (de Valeria Lynch) o "Con otra" sirvieron para que el público disfrutara, aunque fuera día de semana, hasta la madrugada de este martes.

