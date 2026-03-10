Inicio Espectáculos Vendimia 2026
En las gradas y los cerros

Una multitud en el Frank Romero Day disfrutó de cuarteto, cumbia y el folclore del Chaqueño Palavecino

Magui Olave, La Re Pandilla, el Chaqueño y La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo desataron un fiestón en la noche cuartetera de Vendimia 2026

Gonzalo Ponce
LBC y Eugenia Quevedo la rompieron en el Frank Romero Day.

La noche cuartetera fue un éxito en el Frank Romero Day. Ante una multitud se presentaron Magui Olave, La Re Pandilla, La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo y Chaqueño Palavecino en esta jornada que se enmarca en los festejos por los 90 años de Vendimia.

Las puertas del teatro griego se abrieron a las 18 y de a poco el público fue acomodándose en las gradas, pero también en los cerros, un clásico de cualqueir fiesta en el mítico escenario vendimial.

A las 21 Magui Olave fue la encargada de salir al enorme escenario enclavado en medio de la precordillera mendocina para desplegar su show cuartetero y rítmico que presagió una verdadera fiesta que se extendió hasta la madrugada del martes. "A puro dolor", "Ya me enteré" y "Perdonarte ¿para qué?" fueron algunas de sus canciones más festejadas.

Magui Olave en el teatro griego Vendimia 2026
Magui Olave en el escenario del teatro griego Frank Romero Day.

A su turno, Chaqueño Palavecino no desentonó para nada en una noche en la que estuvo dedicada a la cumbia de La re Pandilla y el cuarteto de LBC y Eugenia Quevedo que cerraría a todo motor. Para ello recurrió a sus hits más efectivos y populares como "Zamba y chacarera", "Amor Salvaje" o "La ley y la trampa" que hicieron saltar al público en el teatro griego. Además compartió pasajes de su presentación con Oscar Belondi, cantante de La Re Pandilla.

La Repandilla y Chaqueño Palavecino Vendimia 2026
Oscar Belondi (La Re Pandilla) y Chaque&ntilde;o Palavecino.

A toda cumbia La Re Pandilla siguió adelante con la fiesta en una noche sin lluvias y apenas fresca en la que tocó temas como "Muero por ti" o "Estaba aquí pensando" para luego dar paso a LBC y Eugenia Quevedo que cerraron una noche tremenda con su arrollador cuarteto.

LBC y Eugenia Quevedo en el teatro griego Frank Romero Day Vendimia 2026
La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, protagonistas en el Frank Romero Day.

La Banda de Carlitos y Equgenia Quevedo desplegaron su arrollador cuarteto y demostraron por qué son una de las agrupaciones más convocantes del país en lo que a cuarteto se refiere. Canciones como "Qué mal elegiste" (de Valeria Lynch) o "Con otra" sirvieron para que el público disfrutara, aunque fuera día de semana, hasta la madrugada de este martes.

