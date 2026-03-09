Se trata de una isla construida por el hombre ha alterado el equilibrio militar y económico de toda la región. Esta estructura artificial de China no solo es un símbolo, es una herramienta de poder.

Arrecife de Fiery Cross (1)

La isla más estratégica de China es artificial y le permite controlar tres rutas marítimas vitales

El Arrecife de Fiery Cross (conocido en chino como Yongshu Reef y en filipino como Kagitingan) es un grupo de bancos de coral en el archipiélago disputado de las Islas Spratly, en el Mar de China Meridional. Aunque naturalmente eran pequeños arrecifes submarinos, a partir de 2014 China inició obras de recuperación de tierras construyendo una isla artificial de alrededor de 274 hectáreas sobre ellos.