Victoria Villarruel cambió la rosca política por reunirse con 100 productores de San Carlos

Victoria Villarruel en producción de semillas en San Carlos 1 La vicepresidenta Victoria Villarruel con los hermanos Gabriel y Julio Testa, productores de semillas de exportación.

"Nosotros le mostramos el proceso que hacemos con las semillas de zanahoria y cebolla, las que producimos a contra estación para poder exportarlas al polo norte, a países como Estados Unidos y Alemania", comenzó contando Gabriel Testa, uno de los propietarios de esa finca.

El agricultor contó que Villarruel llegó hasta ese paraje sancarlino sólo acompañada de su asesor Matías Lestani y un par asesores de la vicepresidencia, pero sin ningún tipo de protocolo, ni de presencia política.

"A nosotros nos habían contactado de vicepresidencia para conocer de nuestra producción, pero fue llamativo verla llegar sin nada de protocolo y entrar como cualquier persona para interiorizarse de lo que hacemos, no deja de ser la presidenta en ejercicio. Es muy sencilla y quiso saber de toda la problemática del sector, pero nunca sentimos que viniera a hacer política", relató Testa.

Desde la comuna de San Carlos contaron que desde protocolo nunca se les informó que la vicepresidenta iba a visitar la comuna y que ellos supieron de su recorrido mucho después por los posteos de los productores.

Victoria Villarruel lideró una reunión con 100 productores

Al día siguiente, luego de pasar por el desayuno de Coviar en donde se permitió saludar a los presentes e incluso charló con varios legisladores nacionales de Mendoza, y tras participar también del almuerzo que organizó Bodegas de Argentina, Villarruel regresó a San Carlos.

Sin hacerse un lugar para el descanso visitó la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud, charló con sus dirigentes, y hasta probó alguno de los vinos de esa histórica bodega.

Más tarde, acudió a una reunión con unos 100 productores en la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco, en donde fue recibida por su titular Mario Leiva.

El vínculo con esa Sociedad Rural viene desde poco después de asumir, cuando la misma Villarruel con su asesor Matías Lestani participaron de una reunión de la Confederación Rural Argentina, a la que acudió el sancarlino Gabriel Testa como referente del Valle de Uco.