Cornejo y Milei inician en Estados Unidos la "Argentina Week" en busca de inversiones

alfredo cornejo javier milei Cornejo y Milei, aliados. Ahora también en versión Nueva York. Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Javier Milei

En cuanto a la sintonía con Milei, durante el fin de semana el mendocino insistió en que el libertario "tiene un reconocimiento internacional enorme y también un reconocimiento de Estados Unidos, que es la principal potencia económica", lo que podría influir para que se abran algunas puertas.

La agenda del presidente Milei

Por su parte, Milei inicia una semana de actividades repartida entre Estados Unidos y Chile. Inaugurará formalmente la "Argentina Week 2026" y luego participará de la asunción presidencial de su par chileno, el derechista José Antonio Kast.

Según la agenda oficial, la gira de Milei comenzará este lunes con una disertación del Presidente en Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886. Posteriormente, concluirá la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico destacado en Nueva York que reconoce a las personas más influyentes en la vida judía y el apoyo a Israel.

En el actual contexto geopolítico, es toda una definición.

Por otra parte, el martes Milei mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará oficialmente la mencionada "Argentina Week 2026", el encuentro que impulsa inversiones económicas y financieras, con el objetivo de fortalecer el vínculo de Argentina con los principales bancos de inversión de Wall Street.

Ese mismo día, el presidente partirá a Santiago de Chile, junto a su gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche. El miércoles 11, asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo gobierno chileno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica.

Fuente: Noticias Argentinas/ X.