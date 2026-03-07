Cornejo, Coviar y San Juan reimpulsarán la ley de uso de jugos de frutas como endulzantes

Vendimia 2026 desayuno Coviar Mario González, Alfredo Cornejo El vicepresidente de Coviar Mario González y el gobernador Alfredo Cornejo, en el desayuno de Coviar, coincidieron en impulsar el proyecto para usar jugos de frutas como endulzantes naturales. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Con fundamentos con evidencia científica nacional e internacional como es la principal agencia de salud de Estados Unidos, nos proponemos modernizar nuestra legislación, acorde a las más avanzadas de nivel mundial. Priorizamos la salud, mitigando enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y enfermedades asociadas", argumentó el gobernador.

Explicó que el proyecto busca desalentar los consumos excesivos de azúcares agregados, y se promueve el empleo de jugos naturales para promover la salud.

Y agregó que esto impulsa un desarrollo frutícola integral, no sólo beneficia a la uva cuyo jugo se puede usar como endulzante, sino también las produccicones de durazno, lima, limón, manzana, naranja, pera y pomelo. "Con la incorporación de miles de empleos en la industria de jugos naturales", remarcó.

El proyecto de usar jugos naturales como endulzantes pareció cosechar avales

Mientras Cornejo hablaba pareció cosechar el aval de los legisladores nacionales presentes.

Es que además de los 7 que suman en total los radicales y libertarios, al desayuno también acudieron dos peronistas, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el diputado nacional Emir Félix.

Al momento del anuncio, entre los legisladores ya no estaba Luis Petri, que llegó acompañado de su pareja la periodista Cristina Pérez, pero ambos se retiraron antes de que Cornejo terminara su discurso.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Cristina Pérez, Luis Petri, Emir Félix Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Tal vez no les agradó el lugar en que quedaron ubicadas sus sillas: se les asignaron dos lugares y terminaron sentados entre Sagasti y Félix.

Baja de aranceles, un viejo reclamo del sector que Cornejo ponderó

Uno de los pilares de los reclamos del sector vitivinícola es claro: no podemos ser competitivos en el exterior si seguimos pagando altísimos aranceles.

El mismo titular del INV, Carlos Tizio reconoció que esa es una de las principales trabajas para incrementar el comercio exterior y le contó a Diario UNO que desde el instituto enviaron al Gobierno Nacional una lista de los 140 países en los que el vino argentino paga aranceles para ingresar.

"Chile tiene 0 arancel con la mayoría de los países, yo ya mande una lista enorme con los distintos aranceles en más de 140 países y eso es lo que tenemos que trabajar.En el INV hicimos ese informe porque es lo que hay que bajar para competir mejor". se proyectó.

En la misma línea, Cornejo reconoció que "nuestra vitivinicultura es altamente competitiva, de manera que con cambios tributarios y un mercado de crédito que funcione se podrán aumentar volúmenes de exportación que afiancen la productividad y contribuyan al prestigio exterior de Mendoza y de Argentina".

Y en paralelo le reconoció a la Nación un avance fundamental: " Argentina ha logrado igualar el arancel del 10% con Chile en el mercado de Estados Unidos, eliminando una desventaja histórica donde el país hermano competía con arancel cero mientras nosotros pagábamos el 17%, y eso es un mérito del Gobierno Nacional.

Sin embargo, salió a defender el Certificado Obligatorio de Ingreso de Uva, que eliminó el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. "No solo es un control vital para la percepción de calidad que da la trazabilidad y la protección de las denominaciones de origen en los mercados exigentes, siendo una herramienta que también beneficia al pequeño productor, permitiéndole valorizar la calidad de su uva. El CIU ayuda a proteger la reputación del vino argentino", marcó.