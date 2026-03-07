Inicio Sociedad Vendimia 2026
Vendimia 2026

Serenata de las Reinas 2026: desde funcionarios a famosos, la noche que nadie se quiso perder

En el marco de los 90 años de Vendimia se llevó a cabo una nueva edición de la gala que marca agenda durante la temporada alta de celebración en Mendoza

Lucas Castro
¡Famosos y funcionarios a pura selfie!

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO.

Vendimia es la celebración que marca el comienzo del año en Mendoza y todos los eventos que surgen a su alrededor marcan agenda, como es el caso de la Serenata de las Reinas, de la mano de Sancor Seguros y Park Hyatt Mendoza que cada año concretan este gran evento.

Cuando la “Vía Blanca” concluyó el recorrido por las calles de la Ciudad de Mendoza, todas las reinas departamentales se convocaron en Park Hyatt Mendoza, donde Sancor Seguros realizó este agasajo a las soberanas. Los asistentes degustaron líneas de vinos de alta gama, maridado con la exquisita gastronomía que ofreció el hotel.

Serenata de las Reinas 2026, personalidades y autoridades de Sancor
Autoridades de Sancor Seguros: Pablo Corretino, Eduardo Estrada, Jerónimo Shantal (Director Minería de Mendoza), Alejandro Simón (CEO Sancor) y Carlos Casco (Pte Sancor).

Otro punto clave de esta celebración es el espectáculo musical, que en esta oportunidad, el artista que dijo “presente” fue Jorge Rojas.

El ex Los Nocheros animó al público a bailar y corear sus clásicos temas folklóricos, además, de dedicarles una canción especial a las 18 reinas departamentales, que fueron acompañadas por Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina nacional 2025.

Las representantes vendimiales, entre lágrimas, van asumiendo el fin de este ciclo de crecimiento compartido.

Serenata de las Reinas 2026, personalidades de la política
Diego Costarelli (intendente Godoy Cruz) Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza) Pamela Verasay (diputada nacional) y Andrés Lombardi (Pte Cámara Diputados).

La Serenata de las Reinas es un evento que hermana a mendocinos y turistas, desde funcionarios como el gobernador Alfredo Cornejo, intendentes de distintos departamentos, diputados provinciales y nacionales hasta personalidades del mundo del espectáculo como Marley, Cristina Pérez, Carmela Bárbaro o Pía Shaw se dieron cita.

Serenata de las Reinas 2026 3
Victoria Abihaggle y Mariana Clavo disfrutaron de una noche mágica en la Serenata de Las Reinas 2026.

Sancor Seguros, que transita su 80º aniversario, apuesta a Mendoza y fomenta las tradiciones que hacen tan memorable y distinta a nuestra provincia, especialmente en esta edición, donde nuestra fiesta máxima cumple sus primeros 90 años.

Así, teñida de malbec, transita una semana de celebraciones que enamora a propios y ajenos.

Serenata de las Reinas 2026 6
Agustina Pintos y Cristian Pallotti.

Serenata de las Reinas 2026 4
La diputada nacional, Virginia Gallardo, junto a su par mendocina, María Julieta Metral Asensio y un grupo de amigos que visitaron Mendoza.

Serenta de las Reinas 2026 5
José Maria Aubone y Agustina Del Pozo Peñalva participaron de uno de los eventos más esperados de la Vendimia 2026.

Serenata de las Reinas 2026 7
Enamorados del amor: la periodista Cristina Pérez y su pareja, el diputado nacional Luis Petri

Serenata de las Reinas 2026 8
Amigos y música romántica en la Serenata de las Reinas: Agustina Alcalde, Federico Morábito, Diego Cardama, Euge de la Reta y Nicolás Vicchi.

Serenata de las Reinas 2026 9
Joaquín Sagaz y Emanuel Rosas Bojanich.

Serenata de las Reinas 2026 10
Una dupla memorable: Reina y Virreina nacional 2025: Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.

Serenata de las Reinas 2026 11
Alejandro Spinello (CEO Grupo América) y Marcos Calvente (intendente de Guaymallén).

Serenata de las Reinas 2026 12
Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza) junto a Cristina Mengarelli (Ente Turismo Mendoza) y Jorge Pérez.

Serenata de las Reinas 2026 13
Periodistas porteñas que dijeron presente: Carmela Bárbaro, Romina Menguel y María Eugenia Duffard.

Serenata de las Reinas 2026 14
Federico Perrnuzzi (gerente UN Mendoza) y Daniela Linares posaron para los flashes de Diario UNO.

Serenata de las Reinas 2026 15
Alejandro Wiebe (Marley) junto al CEO de Grupo América Cuyo, Alejandro Spinello y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

Serenata de las Reinas 2026 16
Las 20 soberanas durante el agasajo.

Serenata de las Reinas 2026 17
Jorge Rojas brindó el espectáculo musical en la Serenata de las Reinas 2026.

