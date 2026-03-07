Vendimia es la celebración que marca el comienzo del año en Mendoza y todos los eventos que surgen a su alrededor marcan agenda, como es el caso de la Serenata de las Reinas, de la mano de Sancor Seguros y Park Hyatt Mendoza que cada año concretan este gran evento.
Serenata de las Reinas 2026: desde funcionarios a famosos, la noche que nadie se quiso perder
En el marco de los 90 años de Vendimia se llevó a cabo una nueva edición de la gala que marca agenda durante la temporada alta de celebración en Mendoza
Cuando la “Vía Blanca” concluyó el recorrido por las calles de la Ciudad de Mendoza, todas las reinas departamentales se convocaron en Park Hyatt Mendoza, donde Sancor Seguros realizó este agasajo a las soberanas. Los asistentes degustaron líneas de vinos de alta gama, maridado con la exquisita gastronomía que ofreció el hotel.
Otro punto clave de esta celebración es el espectáculo musical, que en esta oportunidad, el artista que dijo “presente” fue Jorge Rojas.
El ex Los Nocheros animó al público a bailar y corear sus clásicos temas folklóricos, además, de dedicarles una canción especial a las 18 reinas departamentales, que fueron acompañadas por Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina nacional 2025.
Las representantes vendimiales, entre lágrimas, van asumiendo el fin de este ciclo de crecimiento compartido.
La Serenata de las Reinas es un evento que hermana a mendocinos y turistas, desde funcionarios como el gobernador Alfredo Cornejo, intendentes de distintos departamentos, diputados provinciales y nacionales hasta personalidades del mundo del espectáculo como Marley, Cristina Pérez, Carmela Bárbaro o Pía Shaw se dieron cita.
Sancor Seguros, que transita su 80º aniversario, apuesta a Mendoza y fomenta las tradiciones que hacen tan memorable y distinta a nuestra provincia, especialmente en esta edición, donde nuestra fiesta máxima cumple sus primeros 90 años.
Así, teñida de malbec, transita una semana de celebraciones que enamora a propios y ajenos.