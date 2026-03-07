Serenata de las Reinas 2026: desde funcionarios a famosos, la noche que nadie se quiso perder

El ex Los Nocheros animó al público a bailar y corear sus clásicos temas folklóricos, además, de dedicarles una canción especial a las 18 reinas departamentales, que fueron acompañadas por Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina nacional 2025.

Las representantes vendimiales, entre lágrimas, van asumiendo el fin de este ciclo de crecimiento compartido.

Serenata de las Reinas 2026, personalidades de la política Diego Costarelli (intendente Godoy Cruz) Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza) Pamela Verasay (diputada nacional) y Andrés Lombardi (Pte Cámara Diputados). Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO.

La Serenata de las Reinas es un evento que hermana a mendocinos y turistas, desde funcionarios como el gobernador Alfredo Cornejo, intendentes de distintos departamentos, diputados provinciales y nacionales hasta personalidades del mundo del espectáculo como Marley, Cristina Pérez, Carmela Bárbaro o Pía Shaw se dieron cita.

Sancor Seguros, que transita su 80º aniversario, apuesta a Mendoza y fomenta las tradiciones que hacen tan memorable y distinta a nuestra provincia, especialmente en esta edición, donde nuestra fiesta máxima cumple sus primeros 90 años.

Así, teñida de malbec, transita una semana de celebraciones que enamora a propios y ajenos.

Reina y Virreina nacional 2025: Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.

