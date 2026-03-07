Comenzó el Carrusel de la Vendimia que celebra 90 años de color, tradición y reinas

Live Blog Post

Delantales con historia: el homenaje de Luján a las 90 vendimias

Vendimia 2026 Carrusel parque San Martín corte Luján de Cuyo Foto: Cecilia Corradetti/ Diario UNO

Los representantes del municipio de Luján de Cuyo decidieron evocar la primera Fiesta de la Vendimia con delantales alusivos que se colocaron todas las chicas de la corte lujanina, es decir, todas las reinas distritales. Delantales con el rostro de todas las reinas desde 1936 a esta parte.

“Esto es alusivo: como se cumplen 90 años de la Vendimia, les pusimos el mismo traje que se usó en la primera elección de la Reina Nacional. Usaban una falda larga, una camisita con manguitas princesas, un delantal y un pañuelo en la cabeza. Iban con canastos con los frutos”, contó una de las representantes del municipio.

“Y nosotros lo que hicimos fue poner en el delantal las 90 fotos de las reinas que ha tenido Luján de Cuyo a lo largo de la historia”, dijo.

El delantal lo lleva toda la corte, es decir, las reinas distritales que fueron elegidas desde octubre hasta diciembre. “Tenemos 14 reinas”, contaron.

La reina departamental no usará delantal: ella desfilará con su vestido de gala.