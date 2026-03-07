Las imperdibles imágenes del Carrusel de la Vendimia 2026

Muchas familias llegaron desde todos los rincones de la provincia, no solo para apoyar a sus reinas sino también para celebrar un evento único lleno de color y emoción. Miles de personas, entre los que se encontraron cientos de turistas, disfrutan del paso de los carros vendimiales con todo el despliegue artístico que los caracteriza.

Las mejores imágenes del Carrusel de las Reinas de la Vendimia 2026

Vendimia 2026 Carrusel San Rafael El carro de la reina de San Rafael, Azul Antolinez. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel Colectividad boliviana 2 La colectividad boliviana y su bailes tradicionales, protagonistas del Carrusel. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel reina Junín Mara Muñoz Mara Muñoz, reina de Junín. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel reina Tunuyán Agustina Giacomelli Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel General Alvear Mariana Cucatto La reina de Alvear, Mariana Cucatto. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel Colectividad boliviana 4 El Carrusel, a puro color. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel reina San Carlos Virginia Milagros Gómez Coronel 2 La reina de San Carlos, Viriginia Gómez. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel 6 Los mendocinos volvieron a mostrarle al mundo su amor por Vendimia. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel Las Heras Chiara Baciocchi Chiara Baciocchi, reina de Las Heras. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel reina Santa Rosa Malena Agustina Demateis Malena Demateis, reina de Santa Rosa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel reina Maipú Julieta Crespi Julieta Crespi, de Maipú, y su mensaje en contra del bullying. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel 8 A pesar de las nubes y el pronóstico del tiempo desfavorable, el Carrusel pasó con la fuerza que lo caracteriza. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel Colectividad boliviana La colectividad boliviana y su enorme despliegue artístico, como siempre. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Vendimia 2026 Carrusel Malargüe Priscila Arroyo La Reina de Malargüe, Priscila Arroyo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO