Mucho color y emoción

Las imperdibles imágenes del Carrusel de la Vendimia 2026

El Carrusel de las Reinas deja a su paso lo mejor de un festejo que, a pesar de las nubes, brilla como siempre en el marco de la Vendimia 2026

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El Carrusel de la Vendimia 2026, a puro brillo y color. 

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Mendoza vive, una vez más, el Carrusel de las Reinas en el marco de la Vendimia 2026, nuestra fiesta máxima. A pesar de las nubes y el pronóstico del tiempo desfavorable para todo el fin de semana, los mendocinos vuelven a copar las calles del centro.

Muchas familias llegaron desde todos los rincones de la provincia, no solo para apoyar a sus reinas sino también para celebrar un evento único lleno de color y emoción. Miles de personas, entre los que se encontraron cientos de turistas, disfrutan del paso de los carros vendimiales con todo el despliegue artístico que los caracteriza.

Las mejores imágenes del Carrusel de las Reinas de la Vendimia 2026

Vendimia 2026 Carrusel San Rafael
El carro de la reina de San Rafael, Azul Antolinez.

Vendimia 2026 Carrusel Colectividad boliviana 2
La colectividad boliviana y su bailes tradicionales, protagonistas del Carrusel.

Vendimia 2026 Carrusel reina Junín Mara Muñoz
Mara Mu&ntilde;oz, reina de Jun&iacute;n.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel reina Tunuyán Agustina Giacomelli
Vendimia 2026 Carrusel General Alvear Mariana Cucatto
La reina de Alvear, Mariana Cucatto.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel Colectividad boliviana 4
El Carrusel, a puro color.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel reina San Carlos Virginia Milagros Gómez Coronel 2
La reina de San Carlos, Viriginia G&oacute;mez.

Vendimia 2026 Carrusel 6
Los mendocinos volvieron a mostrarle al mundo su amor por Vendimia.

Vendimia 2026 Carrusel Las Heras Chiara Baciocchi
Chiara Baciocchi, reina de Las Heras.&nbsp;&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel reina Santa Rosa Malena Agustina Demateis
Malena Demateis, reina de Santa Rosa.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel reina Maipú Julieta Crespi
Julieta Crespi, de Maip&uacute;, y su mensaje en contra del bullying.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel 8
A pesar de las nubes y el pron&oacute;stico del tiempo desfavorable, el Carrusel pas&oacute; con la fuerza que lo caracteriza.&nbsp;&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel Colectividad boliviana
La colectividad boliviana y su enorme despliegue art&iacute;stico, como siempre.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel Malargüe Priscila Arroyo
La Reina de Malarg&uuml;e, Priscila Arroyo.&nbsp;

Vendimia 2026 Carrusel San Martin Lucía Valentina Rosalez 3
El Carrusel, maravilloso.&nbsp;

