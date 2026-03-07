Mendoza vive, una vez más, el Carrusel de las Reinas en el marco de la Vendimia 2026, nuestra fiesta máxima. A pesar de las nubes y el pronóstico del tiempo desfavorable para todo el fin de semana, los mendocinos vuelven a copar las calles del centro.
Mucho color y emoción
Las imperdibles imágenes del Carrusel de la Vendimia 2026
El Carrusel de las Reinas deja a su paso lo mejor de un festejo que, a pesar de las nubes, brilla como siempre en el marco de la Vendimia 2026
Muchas familias llegaron desde todos los rincones de la provincia, no solo para apoyar a sus reinas sino también para celebrar un evento único lleno de color y emoción. Miles de personas, entre los que se encontraron cientos de turistas, disfrutan del paso de los carros vendimiales con todo el despliegue artístico que los caracteriza.