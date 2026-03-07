"La vitivinicultura atraviesa una tormenta perfecta", analizó el presidente de Bodegas de Argentina

Vendimia 2026 Bodegas de Argentina Hebe Casado, Martín Menem, Alfredo Cornejo, Victoria Villarruel y Diego Costarelli Autoridades provinciales y nacionales junto al presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Entre los reclamos de la cámara empresaria, Bressia enumeró "agilizar los reintegros de exportaciones" y "un plan de diferimiento de contribuciones patronales".

La compleja cosecha 2026, según Bodegas de Argentina

“La industria vitivinícola no está pasando un buen momento. Es una cosecha compleja, que nos encuentra en la tormenta perfecta, con mercado interno que no se termina de recuperar, mercado internacional con caídas y enoturismo con menor actividad que en los últimos años”, consideró Bressia, ante empresarios y funcionarios.

“Somos una industria con marca argentina, que exportamos a todo el mundo, agregamos valor, generamos empleo y nos diversificamos”, dijo y pidió: “Nos merecemos mejores condiciones para volver a niveles de exportación como hace años”.

Bressia reconoció el esfuerzo del gobierno nacional para ordenar la economía argentina y deseó que se reactive el consumo interno; pero, más allá de eso, reclamó “mayor velocidad”.

“Valoramos los avances hacia la estabilidad, la normalización de variables y la baja de la inflación que durante años afectó nuestros negocios. La reforma laboral es un paso relevante y es imprescindible para la industria vitivinícola. Sin embargo, ordenar la macro y avanzar en reformas es solo el comienzo. El camino que se ha iniciado facilita el desarrollo, pero aun no es suficiente porque debemos lograr competitividad”, explicó.

Vendimia 2026 Bodegas de Argentina Mariana Juri, Eduardo Lule Menem, Pamela Verasay Eduardo Menem y legisladoras nacionales por Mendoza participaron del Almuerzo de Bodegas de Argentina. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Y profundizó en su discurso: “Los costos son altos en el sector. Hemos hecho un esfuerzo enorme para no resignar calidad y lo vamos a seguir haciendo y eso tiene que ser considerado a la hora de definición de políticas públicas”.

Hoy – dijo Walter Bressia- producir en el país sigue siendo caro: “Competimos cargando las mayores presiones fiscales de la región y bajísima participación en acuerdos comerciales internacionales, lo que muchas veces nos deja afuera”.

Pesan sobre las espaldas de los empresarios bodegueros argentinos 155 impuestos, costos logísticos que duplican a los de sus competidores y una infraestructura deficiente, enumeró el presidente de Bodegas de Argentina.

Por eso, “apoyamos las reformas estructurales y queremos ser parte de la estrategia de mayor consumo. Esta industria ya mostró su capacidad de generar gran consumo interno y ahora necesitamos que el poder adquisitivo de los argentinos mejore”.

El vino en el mundo

“Valoramos la reinvidicación del presidente (Javier Milei) de profundizar la integración en el mundo”, dijo Bressia y catalogó de “estratégico” el acuerdo Mercosur- Unión Europea, pero puntualizó que, “también es importante que seamos prioritarios en la negociación con Estados Unidos”.

Los reclamos de Bodegas de Argentina: diferimiento de contribuciones y reintegro de impuestos

Bodegas de Argentina se mostró dispuesta a la articulación público- privada, pero pidió “herramientas que actúen como puentes en la transición” como el diferimiento de contribuciones patronales.

Esta medida, consideró Bressia, “puede ser una herramienta transitoria y responsable fiscalmente. No se trata de una condonación, sino de oxígeno financiero”.

También solicitó ante las autoridades “avanzar a un sistema ágil de reintegro a las exportaciones vitivinícolas que restituya rápidamente los impuestos internos contenidos en los productos que exportamos al exterior”, dado que “exportar impuestos” le resta competitividad al vino argentino.

Vendimia 2026 Bodegas de Argentina Luis Petri y Cristina Pérez Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Otro de los reclamos fue el de condiciones de financiamiento acordes con “tasas lógicas”.

“Aspiramos a concretar un amplio acuerdo de competitividad para que toda la actividad vitivinícola se expanda”, cerró Bressia en nombre de la cámara.

La cosecha 2026, en el análisis del presidente del INV

La cosecha 2026 ya tiene 25% menos bodegas elaboradoras que el año pasado, contó Diario UNO esta semana, y esa actualidad no solo resonó en cada mesa del almuerzo de Bodegas de Argentina, sino que también fue parte del discurso del propio Bressia.

Carlos Tizzio, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), tiene otra visión. Al llegar al agasajo, consideró que la “cosecha viene bien y que aumentará la cantidad de establecimientos cuando entren otro tipo de variedades como el malbec o el bonarda”.

“Llevamos cosechados 7 millones de quintales, principalmente de Mendoza y San Juan. Pero hay que esperar porque todavía no entra en el grueso de la cosecha variedades como malbec, bonarda, criolla grande y cereza”, expresó Tizzio en diálogo con Diario UNO; y destacó que la calidad de la materia prima es “excelente”.

Comparando la cosecha actual con la del 2025, para esta misma época, hay menos elaboradoras trabajando. Sin embargo, el presidente del INV no se mostró preocupado por ese presente y explicó: “Eso pasa probablemente porque la vendimia 2025 fue anticipada y entró antes la uva porque fue un año de mayor temperatura. Ahora no creo que haya ningún inconveniente”.