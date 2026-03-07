Trump lanzó el "Escudo de las Américas"contra el narcotráfico con Milei como protagonista

En el marco de este encuentro, la presencia del presidente argentino, Javier Milei, subraya su integración en la estructura de alianzas regionales que la Casa Blanca busca consolidar. Milei se posiciona como un actor clave en la arquitectura de esta nueva coalición, reafirmando una sintonía política que trasciende las fronteras nacionales.

trump milei 2 Trump y presidentes de diversos países presentaron el plan de lucha contra el narcoterrorismo. Foto: NA

El "Escudo de las Américas" que creó Trump en compañía de Milei

Si bien Trump volcó elogios particulares hacia figuras como Nayib Bukele, el lugar asignado al mandatario argentino en la foto de familia del evento ratifica la importancia que el bloque estadounidense otorga a la administración libertaria como un socio estratégico ineludible en el Cono Sur.

Según Noticias Argentinas, la cumbre también dejó en evidencia la renovada beligerancia de Washington hacia México, país al que Trump calificó directamente como el "epicentro de los cárteles".

Pese a mantener un vínculo personal cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder estadounidense fue contundente respecto a la necesidad de intervenir: "Vamos a hacer lo necesario para detenerlos; los cárteles están manejando México y no podemos permitir eso".

Con este anuncio, la Casa Blanca busca un compromiso concreto para utilizar la fuerza militar ante la delincuencia organizada. La iniciativa redefine el mapa de influencia en América Latina, marcando un hito que profundiza la militarización de la región y establece un nuevo esquema de seguridad colectiva bajo el liderazgo directo de Washington.

