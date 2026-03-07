El pronóstico del tiempo se intensificó con una alerta naranja por lluvias y tormentas

pronostico defensa civil alerta naranja

Según las alertas y avisos, esta situación de fuertes precipitaciones en gran parte de Mendoza podrían extenderse hasta la mañana del domingo. De hecho, la alerta naranja se extiende hacia San Rafael y General Alvear

Pronóstico del tiempo con alerta por lluvia y tormentas

El mismo pronóstico indica que en la zona norte desde la precordillera hasta Uspallata, y el sur con San Rafael, General Alvear y Malargüe, está bajo alerta amarilla por precipitaciones.

pronostico defensa civil alerta amarilla

La indicación que dio el Servicio Meteorológico Nacional señaló que estas lluvias y tormentas pueden estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y mucha cantidad de agua en períodos cortos. Puede haber ráfagas de viento de hasta 60 km/h y puede haber una acumulación entre 30 y 50 milímetros en algunos sectores.

Por el pronóstico del tiempo postergaron la Fiesta de la Vendimia 2026

Las condiciones de severas tormentas para el sábado, especialmente en el Gran Mendoza donde rige una alerta naranja, obligó a las autoridades de la provincia a suspender y postergar la Vendimia 2026 y elección de la reina para garantizar la seguridad de todos los mendocinos y visitantes.

Tras esta definición, el Gobierno señaló que el Acto Central se realizará en la noche del domingo, cuando se haga después del espectáculo vendimial la elección y coronación de la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

pronostico servicio meteorologico nacional Pronóstico del tiempo para toda la semana según el Servicio Meteorológico Nacional.

De todas formas, el pronóstico del tiempo para el domingo también indica probables lluvias o tormentas para la noche, aunque por el momento no hay alerta meteorológica para ese momento.