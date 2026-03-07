Las alertas por lluvias y tormentas se intensificaron en las últimas horas para gran parte de la provincia. El pronóstico del tiempo anticipa precipitaciones serán más severas para la noche de este sábado con posible actividad eléctrica, fuertes vientos, abundante caída de agua y posible caída de granizo. Por esto es que el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026 se pasó para el domingo.
El pronóstico del tiempo se intensificó con una alerta naranja por lluvias y tormentas
Rige una alerta amarilla y otra naranja por lluvias y tormentas para gran parte del territorio de Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Puede haber granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas por lluvias y tormentas en toda la provincia para la noche de este sábado. Una es naranja y abarca el Gran Mendoza, Zona Este y Valle de Uco.
Esta alerta naranja indica que las zonas serán afectadas "por tormentas fuertes, algunas localmente severas que pueden estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos. También pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros que pueden ser excedidos en forma localizada".
Según las alertas y avisos, esta situación de fuertes precipitaciones en gran parte de Mendoza podrían extenderse hasta la mañana del domingo. De hecho, la alerta naranja se extiende hacia San Rafael y General Alvear
Pronóstico del tiempo con alerta por lluvia y tormentas
El mismo pronóstico indica que en la zona norte desde la precordillera hasta Uspallata, y el sur con San Rafael, General Alvear y Malargüe, está bajo alerta amarilla por precipitaciones.
La indicación que dio el Servicio Meteorológico Nacional señaló que estas lluvias y tormentas pueden estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y mucha cantidad de agua en períodos cortos. Puede haber ráfagas de viento de hasta 60 km/h y puede haber una acumulación entre 30 y 50 milímetros en algunos sectores.
Por el pronóstico del tiempo postergaron la Fiesta de la Vendimia 2026
Las condiciones de severas tormentas para el sábado, especialmente en el Gran Mendoza donde rige una alerta naranja, obligó a las autoridades de la provincia a suspender y postergar la Vendimia 2026 y elección de la reina para garantizar la seguridad de todos los mendocinos y visitantes.
Tras esta definición, el Gobierno señaló que el Acto Central se realizará en la noche del domingo, cuando se haga después del espectáculo vendimial la elección y coronación de la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
De todas formas, el pronóstico del tiempo para el domingo también indica probables lluvias o tormentas para la noche, aunque por el momento no hay alerta meteorológica para ese momento.