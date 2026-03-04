El pronóstico del tiempo anticipa posibles lluvias en Vendimia y días más frescos

Viale indicó que hacia la tarde se espera el ingreso de viento del sur, aunque no tendrá las características del lunes pasado. Esto traerá aire más húmero y fresco. Además, en la noche o madrugada del jueves podrían registrarse algunas tormentas en diferentes sectores de Mendoza.

Pronóstico del tiempo con lluvias para Vendimia

Maximiliano Viale destacó que desde el jueves y hasta el domingo se espera que se mantenga nublado, como los típicos días grises de otoño.

Como consecuencia del pasaje de aire frío, se esperan lluvias durante el fin de semana, especialmente en las tardes noches del sábado y del domingo, justo cuando se realizarán el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia y la repetición.

Vendimia 2025 Las noches del Acto Central y la repetición de la Vendimia podría haber lluvias, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Detalló que las lluvias serán localizadas e intermitentes, y que en el caso de no ocurrir, de todas formas será necesario ir abrigado debido a que habrá poca amplitud de temperaturas, ya que el pronóstico del tiempo indica que las mínimas rondarán los 17 o 18 grados con máximas que ni superarán los 24 grados.