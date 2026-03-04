El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó la probabilidad de lluvias durante los eventos de Vendimia, además de un marcado descenso de temperatura y cielo nublado. Se espera el ingreso de otro pulso de aire del sur que hará los días grises y bien otoñales.
El pronóstico del tiempo anticipa posibles lluvias en Vendimia y días más frescos
La semana se mantiene con días otoñales, con temperaturas más bajas que días anteriores. Según el pronóstico del tiempo se esperan lluvias para el fin de semana
El doctor en meteorología Maximiliano Viale sostuvo que miércoles registró el amanecer más frío de lo que va de este 2026 con una temperatura de 14.4 grados en el Observatorio del parque San Martín, y fue necesario salir con un abrigo.
A pesar de esto, el cielo está despejado y el sol calienta desde el momento que salió, lo que generará una suba en el termómetro y la máxima podría alcanzar los 28 o 29 grados.
Viale indicó que hacia la tarde se espera el ingreso de viento del sur, aunque no tendrá las características del lunes pasado. Esto traerá aire más húmero y fresco. Además, en la noche o madrugada del jueves podrían registrarse algunas tormentas en diferentes sectores de Mendoza.
Pronóstico del tiempo con lluvias para Vendimia
Maximiliano Viale destacó que desde el jueves y hasta el domingo se espera que se mantenga nublado, como los típicos días grises de otoño.
Como consecuencia del pasaje de aire frío, se esperan lluvias durante el fin de semana, especialmente en las tardes noches del sábado y del domingo, justo cuando se realizarán el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia y la repetición.
Detalló que las lluvias serán localizadas e intermitentes, y que en el caso de no ocurrir, de todas formas será necesario ir abrigado debido a que habrá poca amplitud de temperaturas, ya que el pronóstico del tiempo indica que las mínimas rondarán los 17 o 18 grados con máximas que ni superarán los 24 grados.