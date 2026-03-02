El pronóstico del tiempo anticipa el último día de calor de verano de la semana con posibles tormentas

Pronóstico del tiempo anticipa la llegada de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por posibles tormentas especialmente en el Sur y en el Este, pero que pueden alcanzar el Gran Mendoza con fuertes ráfagas de viento intensas y localizadas. Esto se debe a la llegada del frente frío que chocará con la masa de aire húmeda y caliente presente.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (30).jpeg Desde el martes las temperaturas bajarán notoriamente, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Esto cambiará también el resto de la semana, ya que desde el martes el panorama será muy diferente con el fin del el calor y la humedad, con una máxima que llegaría a los 26 grados de máxima, mientras que para el miércoles sería de 27 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo indica que el jueves y viernes se esperan días más otoñales, con cielo nublado, día gris, con lloviznas, con una máxima que apenas rozará los 20 grados de máxima.