Mendoza vive este lunes el cierre de un ciclo veraniego, según anticipó el doctor en meteorología Maximiliano Viale. Pero según el pronóstico del tiempo esto se terminará con el ingreso de un frente frío del sur que puede llegar con fuertes vientos y posibles tormentas en gran parte de la provincia.
El pronóstico del tiempo anticipa el último día de calor de verano de la semana con posibles tormentas
La máxima para este lunes rondará los 35 grados con mucha humedad, hasta que ingrese un frente del sur que puede traer tormentas, según el pronóstico del tiempo
Luego de un domingo caluroso con una máxima de 35 grados, este lunes se presenta con condiciones similares con temperaturas que alcanzarán los 34 o 35 grados durante la tarde.
Maximiliano Viale detalló a Radio Nihuil que la estabilidad tiene las horas contadas debido al el avance de un frente frío desde el sur provocará un cambio drástico en las condiciones a partir de la tarde, que afectará primero el Sur de Mendoza y la zona Este, donde se esperan tormentas y altas probabilidades que las mismas se extiendan al Gran Mendoza.
Pronóstico del tiempo anticipa la llegada de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por posibles tormentas especialmente en el Sur y en el Este, pero que pueden alcanzar el Gran Mendoza con fuertes ráfagas de viento intensas y localizadas. Esto se debe a la llegada del frente frío que chocará con la masa de aire húmeda y caliente presente.
Esto cambiará también el resto de la semana, ya que desde el martes el panorama será muy diferente con el fin del el calor y la humedad, con una máxima que llegaría a los 26 grados de máxima, mientras que para el miércoles sería de 27 grados de máxima.
El pronóstico del tiempo indica que el jueves y viernes se esperan días más otoñales, con cielo nublado, día gris, con lloviznas, con una máxima que apenas rozará los 20 grados de máxima.