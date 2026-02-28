Por la tormenta, se derrumbó una casa en Maipú y otras seis viviendas quedaron inundadas

La tormenta registrada durante la madrugada de este último día de febrero provocó el derrumbe de una vivienda en Maipú, mientras otras seis casas se inundaron. Además hubo árboles caídos, cables cortados y otras contingencias menores en Capital, Guaymallén y Santa Rosa, según el reporte oficial proporcionado por el Ministerio de Seguridad de la provincia.
Tras el paso del frente inestable, el pronóstico del tiempo anticipó mejoras climáticas y tiempo cálido para este sábado.
De acuerdo con el informe de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), se espera una jornada con buen tiempo, poca nubosidad y ascenso de la temperatura, en contraste con las lluvias que se registraron durante las primeras horas del día.
Daños tras la tormenta
Según el relevamiento oficial, las contingencias reportadas alcanzaron un total de 54 novedades en toda la provincia. el departamento más afectado fue Maipú, donde se produjo el derrumbe de una vivienda, mientras otras seis se inundaron. Los demás inconvenientes fueron árboles y cables caídos.
En la Ciudad de Capital se registró un transformador en corto, mientras que en Guaymallén se informó un incidente similar, ambos sin mayores consecuencias.
En tanto, Santa Rosa acumuló 41 novedades, entre ellas 20 viviendas anegadas, seis árboles caídos y 15 ramas desprendidas.
Desde los organismos provinciales indicaron que la tormenta no alcanzó la intensidad del fenómeno registrado el sábado pasado, aunque volvió a impactar en zonas que durante enero y febrero ya habían sufrido complicaciones por lluvias persistentes.
Cómo estará el tiempo este sábado
El pronóstico oficial anticipó para este sábado condiciones estables en el llano, con poca nubosidad y ambiente cálido. La temperatura mínima prevista es de 18°C y la máxima alcanzará los 33°C.
En alta montaña también se espera buen tiempo y cielo mayormente despejado. Sin embargo, hacia la tarde se prevé viento del oeste con velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora y un marcado descenso térmico. Allí la máxima rondará los 15°C y la mínima llegará a -3°C.
De esta manera, tras la inestabilidad nocturna, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse durante el fin de semana en gran parte del territorio provincial.