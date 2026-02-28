Se trata de la mayor cantidad jamás registrada en una embarcación de este tipo. Consolidando un nuevo estándar en el transporte marítimo del mundo.

ONE Innovation (1)

El barco más grande del mundo rompió un récord histórico al transportar más de 22.000 contenedores

Se trata del barco ONE Innovation. Este hito ocurrió en el puerto de Singapur, desde donde partió rumbo a Europa. Este buque forma parte de una nueva generación de buques conocidos como Megamax, diseñados para mover volúmenes masivos de carga con mayor eficiencia.